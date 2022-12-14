14 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kediye çarpmamak için manevra yaptı, şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kediye çarpmamak için manevra yaptı, şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da sürücüsünün kediye çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Musa Yiğit yaralanırken, yanındaki arkadaşı Erdem Yıldız ise yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 00:58
Takip Et

Kediye çarpmamak için manevra yaptı, şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kediye çarpmamak için manevra yaptı, şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
+
Aa
-

Kaza, saat 18.30 sıralarında Seydişehir- Taraşcı yolu Gökçe Hüyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Musa Yiğit, otomobiliyle seyir halinde iken yola fırlayan kediye çarpmamak için manevra yaptı.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole devrildi.

Kazada sürücü Musa Yiğit ile yanındaki arkadaşı Erdem Yıldız yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Erdem Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı. (DHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
1
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
2
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
3
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿Erdoğan'ın verdiği EYT talimatı kulislerden sızdı
4
﻿Erdoğan'ın verdiği EYT talimatı kulislerden sızdı
﻿Erdoğan'ın verdiği EYT talimatı kulislerden sızdı
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
5
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
﻿İşçileri kazması hazineye saplandı. Topraktan altın fışkırdı
6
﻿İşçileri kazması hazineye saplandı. Topraktan altın fışkırdı
﻿İşçileri kazması hazineye saplandı. Topraktan altın fışkırdı
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
7
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿Hasta taşınan ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
﻿Hasta taşınan ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
﻿Hasta taşınan ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
﻿Ambulans ile otomobil çarpıştı
﻿Ambulans ile otomobil çarpıştı
﻿Ambulans ile otomobil çarpıştı
﻿Fethiye'de sağanak: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
﻿Fethiye'de sağanak: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
﻿Fethiye'de sağanak: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
﻿Kediye çarpmamak için manevra yaptı, şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Kediye çarpmamak için manevra yaptı, şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Kediye çarpmamak için manevra yaptı, şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.