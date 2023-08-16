Kelek otu bağışıklık sistemine iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Çoğu hastalıkla mücadele etmemizi sağlayan bağışıklığa iyi gelen kelek otu dikkatlerden kaçmadı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NEDİR?

Bağışıklık sistemi veya immün sistem, bir canlıdaki hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan karmaşık bir sistemdir. Kısacası vücudu hastalıklara karşı koruyan bir savunma kalkanıdır.

Bağışıklık sistemi vücuda girmeye çalışan tüm maddeleri tanır, ayrıştırır ve zararlı gördüklerini yok eder. O kadar hassas bir işleyişe sahiptir ki protein ve aminoasit gibi yapı olarak birbirine çok benzeyen maddelerin bile ayrımını yapabilir.

Günümüzde “bağışıklık bilimi” olarak bilinen “immünoloji”, canlı vücudunda geniş bir çeşitlilikte, toksinlere, virüslere, parazitlere, vücuda giren veya vücut ile temasta bulunan her yabancı maddeye kadar tarama yapar ve onları, canlının sağlıklı vücut hücrelerinden ve dokularından ayırt eder.

KELEK OTU NEDİR?

Baklagiller familyasından; bir bitki cinsidir. Birçok türü vardır. Kokulu yonca yurdumuzda yetişen 30-100 cm boyunda, iki yıllık otsu bir bitkidir. Gövdesi silindir biçiminde, tüysüz açık yeşil renkli, boyuna çizgili ve çok dallıdır. Yaprakları saplıdır. Çiçekleri sarı renkli ve güzel kokuludur. Dalların ucunda dik salkımlar halindedirler. Çiçekli ve yapraklı dalları; kumarin, melilotik ve kumarik asitler ve uçucu bir yaş taşır.

NASIL TÜKETİLİR?

İnsanlar için tüketimi farklı yöntemler ile mümkündür. Genelde sağlık amaçlı kullanımı tohumlarını tüketerek olmaktadır. Bunun yanında kurutulmuş yapraklarını da besin değeri olarak kullanmak mümkündür. Özellikle bileşenine sahip olan hazır kapsül halindeki besin takviyeleri de kullanılabilir. En çok tohumlarından ve kurutulmuş yapraklarından çay olarak tüketilmesi yaygındır. Çay olarak tüketmek için kaynamış su içerisine tohum ve yapraklarından bir tutam atarak tüketebilirsiniz.