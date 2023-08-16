Kelek otu bağışıklık sistemine iyi geliyor

Çoğu hastalıkla mücadele etmemizi sağlayan bağışıklığa iyi gelen kelek otu dikkatlerden kaçmadı.

Kelek otu bağışıklık sistemine iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Çoğu hastalıkla mücadele etmemizi sağlayan bağışıklığa iyi gelen kelek otu dikkatlerden kaçmadı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NEDİR?

Bağışıklık sistemi veya immün sistem, bir canlıdaki hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan karmaşık bir sistemdir. Kısacası vücudu hastalıklara karşı koruyan bir savunma kalkanıdır.

Bağışıklık sistemi vücuda girmeye çalışan tüm maddeleri tanır, ayrıştırır ve zararlı gördüklerini yok eder. O kadar hassas bir işleyişe sahiptir ki protein ve aminoasit gibi yapı olarak birbirine çok benzeyen maddelerin bile ayrımını yapabilir.

Günümüzde “bağışıklık bilimi” olarak bilinen “immünoloji”, canlı vücudunda geniş bir çeşitlilikte, toksinlere, virüslere, parazitlere, vücuda giren veya vücut ile temasta bulunan her yabancı maddeye kadar tarama yapar ve onları, canlının sağlıklı vücut hücrelerinden ve dokularından ayırt eder.

KELEK OTU NEDİR?

Baklagiller familyasından; bir bitki cinsidir. Birçok türü vardır. Kokulu yonca yurdumuzda yetişen 30-100 cm boyunda, iki yıllık otsu bir bitkidir. Gövdesi silindir biçiminde, tüysüz açık yeşil renkli, boyuna çizgili ve çok dallıdır. Yaprakları saplıdır. Çiçekleri sarı renkli ve güzel kokuludur. Dalların ucunda dik salkımlar halindedirler. Çiçekli ve yapraklı dalları; kumarin, melilotik ve kumarik asitler ve uçucu bir yaş taşır.

NASIL TÜKETİLİR?

İnsanlar için tüketimi farklı yöntemler ile mümkündür. Genelde sağlık amaçlı kullanımı tohumlarını tüketerek olmaktadır. Bunun yanında kurutulmuş yapraklarını da besin değeri olarak kullanmak mümkündür. Özellikle bileşenine sahip olan hazır kapsül halindeki besin takviyeleri de kullanılabilir. En çok tohumlarından ve kurutulmuş yapraklarından çay olarak tüketilmesi yaygındır. Çay olarak tüketmek için kaynamış su içerisine tohum ve yapraklarından bir tutam atarak tüketebilirsiniz.

İlgili Haberler
Kelek otu şekerin düşürülmesine iyi geliyor
Kelek otu ishale iyi geliyor
Kelek otu neye iyi geliyor?
Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Ahmet Kural ekrana geri dönüyor. Yeni projesi belli oldu Magazin
Ahmet Kural ekrana geri dönüyor. Yeni projesi belli oldu
Habur Gümrük Kapısı'nda 245 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Habur Gümrük Kapısı'nda 245 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kelek otu baş ağrılarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kelek otu baş ağrılarına iyi geliyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy askeri birlikleri ziyaret etti Dünya
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy askeri birlikleri ziyaret etti
Gripten kurtulmanın en kolay yolu Sağlık
Gripten kurtulmanın en kolay yolu
Her 4 ölümden 1’inin nedeni bu Sağlık
Her 4 ölümden 1’inin nedeni bu
Ramos'tan Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak hamle Spor
Ramos'tan Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak hamle