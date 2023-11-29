Kelepir arsa peşine düşen Bülent Uygun'a şok suçlama. Fatih Terim Fonu'ndan sonra bir dolandırıcılık vakası daha

Kendisini "Milli Emlak Genel Müdürü'nün akrabasıyım" diye tanıtarak teknik direktör Bülent Uygun ile arkadaşlarını "kelepir arsa" vaadiyle dolandırarak sırra kadem basan Ulaş Birihan'ın eşi Derya Birihan, Bülent Uygun'un kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
Kelepir arsa peşine düşen Bülent Uygun'a şok suçlama. Fatih Terim Fonu'ndan sonra bir dolandırıcılık vakası daha

Sabah gazetesinin haberine göre; televizyon kanallarında kendisini DNA uzmanı olarak tanıtıp yayınlara katılan Ulaş Birihan, "Milli Emlak Genel Müdürü'nün akrabasıyım" diyerek kelepir arsa vaadiyle Bülent Uygun ve arkadaşlarını yaklaşık 2,5 milyon lira dolandırıp sırra kadem basmış, hakkında 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı belirlenmişti.

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya hakkında yakalama kararı bulunan Ulaş Birihan katılmazken, kritik bir tanık olan eşi Derya Birihan ifade verdi.

“TAPULARI BÜLENT UYGUN’A DEVRETİM”
"İsminin Bülent Uygun olduğunu öğrendiğim bir kişi ve yanında arkadaşı vardı. Uygun, eşimle ortak bir iş yaptığını ve zarar ettiklerini söyledi. 'Senin adına iki daire var, onları verirsen borcunuz kapanır' dedi. Ben de tapuları Bülent Uygun'a devrettim.

“ÇOCUKLARIMLAR TEHDİT EDİYORLARDI”
Borcunuz kaldı. 'Senin Avcılar'da bir dairen daha varmış, onu da vereceksin' dedi. Eve gelip gidiyorlardı, çocuklarımla tehdit ediyorlardı. 'Daha ne borcu' dedim, daireyi vermeyeceğimi söyledim. Aradan birkaç ay geçti. Baş edemeyeceğimi ve canımızdan olacağımızı düşününce Avcılar'daki daireyi de verdim.

“BANA ZARAR VERECEKTİ”
"Bülent Uygun bana eşimle ortak iş yaptıklarını, zarar ettiklerini söyledi. Eşimin kendisini dolandırdığını söylemedi. Söyleseydi ben o daireleri vermezdim. 'Şikayetçi ol, hakkını ara, cezasını çeksin' derdim. O gün kendisiyle aynı masada otururken yan masada başka bir kişi vardı, o da sürekli beni izliyordu. Daireyi vermeseydim büyük ihtimalle bana zarar verecekti"

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