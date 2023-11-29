Caner Erkin'den Fatih Terim Fonu mağdurlarına ders. Parasını nereye yatırdığını açıkladı

Fatih Terim Fonu hakkında ilk kez konuşan Caner Erkin parasını değerlendirmek için tercih ettiği yatırım aracını duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Caner Erkin'den Fatih Terim Fonu mağdurlarına ders. Parasını nereye yatırdığını açıkladı

Eyüpspor’da gösterdiği performansla göz dolduran Caner Erkin, teknik direktörü Arda Turan'ın ve futbol dünyasından pek çok insanın dolandırıldığı Fatih Terim Fonu olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu

"YATIRIMLARIM GAYRİMENKUL ÜZERİNE"
Riskli yatırımlardan uzak durduğunu söyleyen Caner Erkin, "Hepsinin adına çok üzgünüm. Ben yatırımlarımı daha çok kira getirisi olan yerler için seçiyorum. Sonuçta parayı kolay kazanmıyoruz, ter döküyoruz. Benim yatırımlarım daha çok gayrimenkul üzerine oluyor. Riskli yatırımlardan uzak duruyorum" dedi.

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