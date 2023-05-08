Kelle paçanın sırrı

Araştırma şirketi Areda Survey’in bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği “Türkiye’de En Çok Sevilen Çorba” araştırmasına ilişkin anketin sonucunda, kelle paça çorbası yüzde 23,7’lik bir oranla zirvede yer aldı. İşte, kelle paçanın müthiş sırrı…

Kelle paçanın sırrı

Türkiye genelinde araştırma yapan Areda Survey, katılımcılara “En sevdiğiniz çorba çeşidi hangisidir?” sorusunu yöneltti. Anket sonucuna göre yüzde 23,7 ile kelle paça çorbası ilk sırada yer aldı.

Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan ve kış aylarının da gelmesiyle tüketimi önemli oranda artan çorba, sofraların demirbaşı olarak yer alıyor ve içleri ısıtıyor.

DOĞAL ANTİBİYOTİK DEPOSU

Areda Survey’in araştırması, kış hastalıklarına karşı vücut direncini artırması, enerji vermesi ve kemikleri kuvvetlendirmesi nedeniyle doğal antibiyotik olarak da bilinen kelle paça çorbasının, Türkiye genelinde özellikle kış aylarında en çok tercih edilen çorba olduğunu ortaya koydu. Ankette, kadınların yüzde 20,6’sı kelle paça derken, yüzde 26,9’luk oranla ise kelle paçayı en çok erkeklerin tükettiği tespit edildi.

HANGİ YAŞLAR ARASI KELLE PAÇA SEVİYOR

18-24 yaş aralığındaki genç nüfusun daha çok ezogelin çorbasını tercih ettiği tespit edilirken, kelle paça çorbasını ise yüzde 40,5’lik oranla 35-40 yaş arası kitlenin tercih ettiği sonucuna varıldı. Kelle paça çorbasının, yüzde 35,7’lik bir oranla en çok İç Anadolu Bölgesi’nde tüketildiği, yüzde 17,2 ile en az Doğu Anadolu Bölgesi’nde tüketildiği belirlendi.

MERCİMEK ÇORBASI TAKİPTE

Türkiye’yi temsil eden bin 100 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada, en sevilen diğer çorba çeşitlerinde sırasıyla; yüzde 20 ile mercimek çorbası, yüzde 13,9 tarhana çorbası, yüzde 13,3 ezogelin çorbası, yüzde 7,4 yayla çorbası, yüzde 5,7 domates çorbası, yüzde 5,1 işkembe çorbası yer aldı.

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