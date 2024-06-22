Kelle Vergisi gelirse şaşırmayın

Sosyal medyada bir kampanya vardı: Mehmet Şimşek'e yardımcı olun diye.

Nasıl yardımcı olacağız?

Ona yeni vergi fikri vererek.

Nereden nasıl vergi alabilir?

Tabii ki buradaki amaç farklı. Mehmet Şimşek göreve geldiği günden beri sürekli vergileri arttırıyor.

Son bombası 150 lira olan yurtdışı harcı, 10 kat arttırılarak bin 500 lira olacak.

Helal olsun size!

Türkiye'yi resmen açık cezaevine çevirdiniz.

Bir ülke söyleyin Allah aşkına, vatandaşı başka ülkeye giderken deli Dumrul haracı ödediği dünyanın hiçbir ülkesinde yok.

Türkiye'de her şey vatandaşların özgürlüğünü kısıtlayıcı olması.

İyi telefon ve elektronik cihaz kullanma, yurtdışına tatile gitme, Akdeniz ve Ege'ye tatile hiç gitmeme; oralara Avrupa'nın ucuz turistleri gelecek çünkü bu ülkenin o turistlerin 3 kuruşuna ihtiyacı var.

Al sana yerli ve milli!

Yıllarca yerli ve milli diyerek hayatı bize zehrettiler.

Kendi hatalarının bedelini şimdi biz ödüyoruz.

Sanki bu halk illa "faiz enflasyonun nedenidir" diye dayattı ve ekonomiyi göçertti.

Saçma bir ekonomik deney 85 milyonluk ülkenin yüzde 75'ini fakirleştirdi.

Devletin ağzına kadar dolu rezervi kime nasıl verildi, bilinmez ama adeta yaktılar.

Şimdi o rezervi doldurmak için elin yabancısına dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir faizle sıcak para alınıyor.

Dünyada ortalama yıllık faiz yüzde 4 civarı.

Japonya'da 0.1, yani yüzde 1'in bile altında. İngiltere'de yüzde 5.25, Amerika'da yüzde 5.5 ve Çin'de 3.45. Amerika'da ve İngiltere'de 1 yılda alınan faizi biz sadece bir ayda veriyoruz.

Sonra da Mehmet Şimşek'i alkışlıyoruz.

İyi de bunun için ne Mehmet Şimşek'e ne de başka bir kişiye ihtiyacın var.

Bu faiz oranına ekonominin başında kim olsa gelir.

Sorun şu: Bu faizi neyle ödeyeceksin?

Yabancılar şu ana kadar Türkiye'ye 30-40 milyar dolar soktu.

Bunlara her ay yüzde 4 ile 5 arasında faiz veriyoruz. Bu faizi ödemek için de aklınıza gelen her türlü vergiyi alacaklar.

Söyleyeyim size, söylemedi demeyin, bu saadet zincirinin kopmaması için bunlar yakında kelle vergisi bile getirir.