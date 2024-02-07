Muharrem İnce'den CHP'ye küfürlü sözler. Atın kenara dedim dinlemediler

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Muharrem İnce'den CHP'ye küfürlü sözler. Atın kenara dedim dinlemediler
Mersin'de açıklamalarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'yi FETÖ ve PKK ile ilişki içinde olmak suçladı. İnce, "FETÖ'yle PKK'yla yav*** bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira olsa yine sana oy vermez" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin'in Tarsus ilçesinde açıklamalarda bulundu.

İnce, konuşmasında CHP’ye ağır sözlerle yüklendi. Eski partisini eleştiren İnce "Sen FETÖ'yle PKK'yla ilişkini böyle yav** bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira olsa da yine sana oy vermez. FETÖ'ye mesafe koyamazsan, PKK'ya mesafe koyamazsan dolar 100 lira olsun, millet sana oy vermez" ifadelerini kullandı.

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"ALİ BABACAN'LA DAVUTOĞLU'NU AT KENARA DEDİM"

Açıklamasında CHP'yi eleştiren Muharrem İnce, "Kimin kaybettiğine çok iyi bakın. Televizyonlara anketçiler çıkıyordu. Hep 'yüzde 62,3 Kemal Kılıçdaroğlu', dediler. 'Muharrem İnce sen çekil' dediler. 'Bu Cumhuriyetin son seçimi' dediler. 'Batıyoruz, bitiyoruz' dediler. Anketçiler, yalan söylediler bu millete. Gazeteciler çıktılar televizyondan, milletin gözünün içine bakarak yalan söylediler. Sanatçılar da hakaretler ettiler bize. Salon siyasetçileri seçimi kaybetti. 'Ya yapmayın etmeyin, 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz' demiştik, olur mu yahu 7 cumhurbaşkanı yardımcısı? Boncuk gibi diziliyorlardı böyle, tespih gibi... 'Olmaz bu, yapmayın' dedik. 'Bak ben bir şey istemiyorum, şu Ali Babacan'la Davutoğlu'nu at kenara' dedim. 'Bir şey istemiyorum. Yanına gelip duracağım, bakanlık da istemiyorum. Sadece Meral Hanım cumhurbaşkanı yardımcısı olsun, bir yardımcı olsun' dedim" ifadelerini kullandı.

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