Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan'a seçimlerde ne teklif etti? Oğan canlı yayında itiraf etti

14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerek seçim sonucu gerek seçim sürecinde yaşananlar açısından siyasi tarihe iz bırakan seçimlerden oldu. 14 Mayıs seçimlerinden sonra ikinci tura Kılıçdaroğlu ve Erdoğan kalmış, kimin kazanacağı ise Sinan Oğan’ın tercihine kalmıştı.

Oğan seçimin ikinci turunda Erdoğan’ı destekleme kararı almış ve hem kendi tabanından hem de muhalefet seçmeninden büyük bir tepki almıştı.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Dün akşam TV100 kanalında Kübra Par’ın konuğu olan Sinan Oğan, hem seçim sürecinde yaşananlar hem de seçim sonrasında kendisine yönelik yapılan eleştirilere yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU NE TEKLİF ETTİ?

Birinci tur sonrasında Millet İttifakı adayı ile görüşen Oğan ile Kılıçdaroğlu’nun ne konuştuğu ve Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan’a ne teklif ettiği uzun süredir merak konusuydu. Dün akşam yapılan canlı yayında bu soruların cevapları Oğan tarafından verildi.

Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde Kılıçdaroğlu’nun kendisine Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bunun yanında da 3 bakanlık vermeyi teklif ettiğini söyledi.

Oğan konuşmasının devamında ise Kılıçdaroğlu’nun Altılı masa ve ümit Özdağ’a bol keseden Cumhurbaşkanı yardımcılığı vermesinden ziyade kendisine daha çok vaat verildiğini açıkladı.

Oğan konuşmasının devamında Millet İttifakının parlamentoda çoğunluk kazanamadığını ve Cumhurbaşkanı seçimlerini kazanmaları halinde ülkede yönetim krizi çıkacağını, bundan dolayı Kılıçdaroğlu’nu desteklemediğini belirtti.