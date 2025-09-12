Tek kişilik kadro açıldı! Atanan isim bakın kim oldu

Son günlerde sosyal medyada gündem olan 'adrese teslim' atamalara bir yenisi daha eklendi. Fırat Üniversitesi’nde tek kişilik Doktor Öğretim Görevlisi kadrosu açıldı.

İlanda, “Doktorasını Psikoloji Anabilim dalında yapmış olmak Ergenlerde Teknoloji Bağımlılığı ve benliğin farklılaşması üzerine çalışmaları bulunmak” şartı arandı. Üniversite yönetimi, Hatipoğlu’nun başvurusunu uygun bularak kendisine "Doktor Öğretim Üyesi" unvanıyla kadro verdi.

Kadroya sadece Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu’nun eşi Ayfer Hatipoğlu'nun başvurması dikkat çekti. Ayfer Hatipoğlu, tek kişilik Doktor Öğretim Görevlisi alımı ilanına başvurması sonrasında atandı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörlüğü yetkilisi, iddialara yanıt verdi. Açıklamada Hatipoğlu’nun Üniversitede doktor öğretim üyesi olmak için aranan kriterlerin iki katı kadar puana sahip olduğu öne sürüldü. Üç yıldır psikoloji bölümüne hoca bulunamadığı da iddia edildi.

3 YILDIR HOCA BULUNAMAMIŞ!

Bölümde 50 saatin üzerinde psikoloji dersi olduğu ve bugüne kadar Fırat Üniversitesinde psikoloji alanında doktora yapmış hoca bulunamadığı için bu derslerde yetersiz kalındığının öne sürüldüğü açıklamada "üç yıldır hoca bulunamayan bölüme bir hocayı bulduk bölümü de açabilmemiz için bu ilanı açtık." ifadeleri yer aldı.

“BU ŞARTLARI KARŞILAYAN KİMSE OLMADI”

Doğrudan kadroya atanan Ayfer Hatipoğlu da 'Bu şartşarı karşılayan kimse olmadı' diyerek sürece ilişkin eleştirilere şöyle yanıt verdi

"Geçen dönem bu okulda Sosyal Hizmetler bölümünde misafir hoca olarak dersler verdim. Sosyal hizmet bölümü hem sosyolojiden hem psikolojiden de hocaların olması gereken geniş bir bölüm.

Ben psikoloji lisans, psikoloji yüksek lisans, psikoloji doktora ve üç buçuk yılda Almanya’da lisanslı terapistim. 300 puan istenilen yere 600 puanla geldim. Bu şartları karşılayan kimse olmadı varsa buyursun gelsin.

Ben vali eşi olduğum için bunu kaşırlar diye tekrar psikoloji okudum. Bunca yıldır taşrada gezen üstelik Beyaz Ev’de rüştümü ispatladım biliyorsunuz.

Ben haksız bir yere zaten gitmem ne eşimi ne de buraya vesile olan kişileri mağdur edecek bir şekilde asla gitmedim. Orada psikoloji dersini verecek hoca yok. Psikoloji dersini vermek için dışarıdan hoca arıyorlarmış ben bütün bunların hepsini karşıladım."

