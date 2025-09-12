CHP'de kritik bir istifa daha! İşte ilk açıklama

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Gürzel'in iki gün önce görevinden istifa etmesinin ardından bugün Beykoz Belediyesi'nden bir istifa haberi daha geldi. Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya da istifasını duyurdu.

Karakaya, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Mart 2025 tarihinde büyük bir onurla başladığım Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum." açıklaması yaptı.

"HER VEDANIN İÇİNDE BİR MERHABA GİZLİDİR"

Karakaya'nın "Her vedanın içinde yeni bir merhaba gizlidir." ifadeleri dikkat çekti.

Bu görev boyunca tek gayesinin kapısını çalan her Beykozlunun derdine derman olmak, ihtiyacını güler yüz, samimiyet ve dürüstlükle karşılamak olduğunu belirten Karakaya, "Eğer ki kısa da olsa gönlünüzde bir iz bırakabildiysem, ne mutlu bana." ifadesini kullandı.

Karakaya, kendisine destek olan ve samimiyetini esirgemeyen tüm Beykozlulara teşekkür ederek "Sizlerin hayır duası benim için her makamdan, her unvandan daha değerlidir. Ayrıca birlikte omuz omuza çalıştığım kıymetli belediye personeline, desteğini her daim hissettiğim devletimizin kurumlarına, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerimizin değerli temsilcilerine de gönülden şükranlarımı sunuyorum. Görevim olsun olmasın, doğduğum, büyüdüğüm ve aidiyet hissettiğim Beykoz için aynı kararlılıkla Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etmeye devam edeceğim. Benim sizlerde bir hakkım varsa helal olsun. Sizlerin de bana hakkınızı helal etmenizi diliyorum. Her vedanın içinde yeni bir merhaba gizlidir." ifadelerini kullandı.

Melih Karakaya'nın istifa sebebinin üst düzey 'görev' istifası olduğu iddia ediliyor.

Öte yandan CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu AKP'ye katılmış, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Gürzel de istifasının ardından, görevi boyunca en çok AKP ve MHP'den destek gördüğünü belirttiği açıklamasıyla 'AKP'ye geçecek' yorumlarına sebep olmuştu.

