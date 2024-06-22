Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'yeniden adaylık' açıklaması

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı için yeniden çalışmalara başladığı yönündeki iddialara ilişkin tv100'e açıklamalarda bulundu.

"GÜNLÜK SİYASİ TARTIŞMALAR İÇERİSİNDE BEN YOKUM"

Kılıçdaroğlu, "Bu tür haberler yazılar, çıkıyor görüyorum. Günlük siyasi tartışmalar içerisinde ben yokum. Ülkemizi ilgilendiren önemli konularda kanaatimizi belirtiriz. Ancak siyasi polemiklere, iddialara, bu konularla ilgili tartışmalara girmem, cevap vermem de doğru değil." İfadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Siyasal iletişimci Nur Tuğba Aktay, katıldığı bir canlı yayında, Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanlığı için harekete geçtiğini ve parti tabanından bu yönde bir talep olduğunu iddia etmişti.

Aktay, Kılıçdaroğlu’nun ekibiyle birlikte CHP içindeki heyetlerinde, parti tabanında ve delegeler arasında genel başkanlık isteği olduğunu doğruladığını iddia etmişti.