Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş ile görüştü

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye ait Sıhhiye Tesisi’nde bir araya geldi.

"TÜRKİYE'NİN DÜNYA KADAR SORUNU VAR, ONLARI KONUŞURUZ"

İkili yapacakları görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmeye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizim partili arkadaşlarımız, yabancı birisi değil. Oturacağız, konuşacağız. Türkiye'nin dünya kadar sorunu var, onları konuşuruz yani. Bayramlaştık, gayet güzel" diye konuştu.

"ÖZEL BİR GÜNDEMİMİZ YOK"

Görüşmeyle ilgili konuşan Mansur Yavaş ise, özel bir gündemin olmadığını, “sayın Genel Başkanımızla” dediği Kılıçdaroğlu ile uzun süredir görüşmediğini belirterek, “Ben bayramda kendisini aradım. Görüşemediğimizi söyledim. Burada daha önce yemek de yemiştik. Aynı yerde yemek ikram edelim dedik, hepsi bu" açıklamasında bulundu.

ABB'DEN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden görüşme öncesi şu açıklamalar yapılmıştı.

"Çok önceden kararlaştırılan rutin bir istişare yemeği. Özel bir gündem yok. Yeri ve zamanı henüz belli değil."