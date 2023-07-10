Kemal Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü hapishaneye gideceği açıklandı

CHP'li Zeynel Emre, canlı yayında yaptığı açıklamada CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü Silivri Cezaevi'ni ziyaret ederek tutuklu milletvekili Can Atalay ile görüşeceğini açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü hapishaneye gideceği açıklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çarşamba günü Silivri Cezaevi'ne bir ziyarette bulunacağı açıklandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve avukat Zeynel Emre, KRT TV'de katıldığı canlı yayında, gerçekleşecek ziyareti duyurdu.

KILIÇDAROĞLU, CAN ATALAY'I ZİYARET EDECEK

Zeynel Emre'nin açıklamalarında göre Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilen ancak henüz serbest bırakılmayan Avukat Can Atalay'la görüşeceği belirtildi.

Can Atalay, Gezi Davası olarak bilinen davada 18 yıl hapis cezasına çarptırılmış, dava Yargıtay'a gitmişti.

Atalay'ın vekil seçilerek mazbatasını alması sonucu avukatları Yargıtay'a tahliye dilekçesi vermiş ancak bugüne dek Yargıtay bu konuda harekete geçmemişti.

Son olarak gelen bilgiler kapsamında Yargıtay'ın Çarşamba gününe dek Can Atalay'ın tahliye başvurusunu karara bağlayacağı iddia edilmişti.

Gazeteci Zafer Arapkirli de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gerçekleşecek görüşmeyi duyurdu.

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