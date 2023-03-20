Türk sinemasının emektar oyuncusundan sevenlerine mesaj. Kemal Sunal filmlerinde unutulmaz roller oynamıştı

Kapıcılar Kralı, Şaban Askerde, Gülen Adam, İbo ile Güllüşah, Tosun Paşa, Milyarder, Zübük, Perihan Abla gibi sayısız projede rol alan usta oyuncu Bilge Zobu’dan hayranlarına mesaj var. 91 yaşındaki usta oyuncuyu bir hayranı evinde ziyaret etti. Bu özel anları Instagram hesabından paylaştı. Bilge Zobu, “Ben de iyiyim. Merak etmesinler” diyerek hayranlarına mesaj gönderdi.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu en son 4 yıl önce Nişlantaşı’nda görüntülenmişti. İleryen yaşına rağmen alışverişini kendi yapan Bilge Zobu “Neler yapıyorsunuz” diye soran muhabirlere, “Eşim vefat ettikten sonra tüm yük bana kaldı. Hayat her şeye rağmen güzel, yaşamaya değer” yanıtını vermişti.

Eşi vefat ettikten sonra yalnız yaşayan 91 yaşındaki sanatçı 8 senedir hiç bir projede yer almıyor.

Bilge Zobu Kimdir?

7 Eylül 1932 tarihinde İstanbul’da doğdu. Tam ismi Mehmet Nuri Bilge Zobu'dur. Bilge Zobu'nun amcası tiyatrocu Vasfi Rıza Zobu'dur. Ayrıca sinema oyuncusu Ayşe Melike Zobu'nun amcasıdır.

Tiyatro oyunculuğuna 1956 yılında Cep Tiyatrosu'nda “Bir Evlenme” oyunuyla başladı. Adana Şehir Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra 1958 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi. 2006 yılında kurumdan emekli olmasına rağmen konuk oyuncu olarak rol almayı sürdürdü.



1984-1985 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde oynamaya başlayan ve 25 yıldır aralıksız sahnelenen Lüküs Hayat'ta değişmeyen isimlerinden birisi oldu. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra birçok sinema ve televizyon filminde de oynamış ve seslendirme yapmıştır. Kapıcılar Kralı, Baba Bizi Eversene, Ah Güzel İstanbul, Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı en bilinen filmleri arasındadır.