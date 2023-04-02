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Kemal Tavacı galibiyetten dolayı mutlu

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Kemal Tavacı, Keçiörengücü galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 18:02
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Kemal Tavacı'dan flaş açıklamalar

Kemal Tavacı galibiyetten dolayı mutlu
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Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Kemal Tavacı, Keçiörengücü galibiyetini değerlendirdi. Tavacı, zor bir deplasman maçından 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

"PLANIMIZA SADIK KALDIK"
Hafta içinde Ankara Keçiörengücü'nün oyun planına yönelik çalışma yaptıklarını anlatan Tavacı, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Ancak belli bir süre sonra planımıza sadık kalarak golü bulduk. Birçok pozisyon daha bulduk fakat değerlendiremedik. Üç puan kazandık, zor bir deplasmanı geride bıraktık. Mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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