Kemer’e turist akını. Tüm zamanların rekoru kırıldı

Antalya’nın Kemer ilçesi, yoğun geçen bir sezonu geride bırakmak üzere. Tüm zamanların rekorunu kıran ilçeye, en çok Rusya’dan turist geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kemer’e turist akını. Tüm zamanların rekoru kırıldı

Antalya'nın ,Kemer ilçesi, 1 Ocak- 31 Ekim tarihleri arasında 195 milletten 4 milyon 241 bin 925 yerli ve yabancı turist ağırladı. Bu sayı tüm zamanların rekoru olurken, Kemer'e en çok turist yollayan ülke Rusya oldu.

Turizm açısından en çok tercih edilen noktaların başında gelen 465 tesis, 52 bin 544 oda ve 111 bin 258 yatak kapasiteli Kemer, bu yılın sonu gelmeden tüm zamanların rekoru kırıldı.

Bir önceki rekor 3 milyon 750 bin turist ile 2019 yılıydı. 2022'de ise 3 milyon 5 bin 32 yerli ve yabancı turist ağırlayan Kemer'e bu yıl 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında gelen turist sayısı, 4 milyon 241 bin 925 oldu.

52400.jpg

RUSLAR ZİRVEDE

Kemer Kaymakamlığı’nın verilerine göre, 195 farklı ülkeden turistin geldiği ilçede, 1 milyon 115 bin 597 turistle Rusya zirvede bulunurken, yerli turist 908 bin 779 kişiyle ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sırada 431 bin 60 kişiyle Almanya yer aldı.

İngiltere 218 bin 498 kişiyle dördüncü, Hollanda 179 bin 9 turistle beşinci, Polonya ise 178 bin 285 turistle altıncı sırada yer aldı.

Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Bakan Yerlikaya “Soylu’nun kadroları mı temizleniyor?’ sorusunu böyle yanıtladı Gündem
Bakan Yerlikaya “Soylu’nun kadroları mı temizleniyor?’ sorusunu böyle yanıtladı
Tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi Magazin
Tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi
Fenerbahçe üzerine kara bulut gibi çöktü. Yıldız futbolcudan kötü haber Spor
Fenerbahçe üzerine kara bulut gibi çöktü. Yıldız futbolcudan kötü haber
Diyabetsavar besinler ortaya çıktı Sağlık
Diyabetsavar besinler ortaya çıktı
Arda Turan’ın Seçil Erzan’a vermek için kaç para kredi çektiği ortaya çıktı Gündem
Arda Turan’ın Seçil Erzan’a vermek için kaç para kredi çektiği ortaya çıktı
İsrail savaş uçakları Gazze'nin Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi Dünya
İsrail savaş uçakları Gazze'nin Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi