Kemer’e turist akını. Tüm zamanların rekoru kırıldı

Antalya'nın ,Kemer ilçesi, 1 Ocak- 31 Ekim tarihleri arasında 195 milletten 4 milyon 241 bin 925 yerli ve yabancı turist ağırladı. Bu sayı tüm zamanların rekoru olurken, Kemer'e en çok turist yollayan ülke Rusya oldu.

Turizm açısından en çok tercih edilen noktaların başında gelen 465 tesis, 52 bin 544 oda ve 111 bin 258 yatak kapasiteli Kemer, bu yılın sonu gelmeden tüm zamanların rekoru kırıldı.

Bir önceki rekor 3 milyon 750 bin turist ile 2019 yılıydı. 2022'de ise 3 milyon 5 bin 32 yerli ve yabancı turist ağırlayan Kemer'e bu yıl 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında gelen turist sayısı, 4 milyon 241 bin 925 oldu.

RUSLAR ZİRVEDE

Kemer Kaymakamlığı’nın verilerine göre, 195 farklı ülkeden turistin geldiği ilçede, 1 milyon 115 bin 597 turistle Rusya zirvede bulunurken, yerli turist 908 bin 779 kişiyle ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sırada 431 bin 60 kişiyle Almanya yer aldı.

İngiltere 218 bin 498 kişiyle dördüncü, Hollanda 179 bin 9 turistle beşinci, Polonya ise 178 bin 285 turistle altıncı sırada yer aldı.