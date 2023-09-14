Kemikleri çeliğe dönüştüren mucize karışım ortaya çıktı. İçine yarım çay kaşığı eklenmesi yetiyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların sağlıkları için doğal besinlere yönlenme süreci devam ediyor. Bu süreçte ortaya çıkan süt ve ghee yağı karışımı dikkat çekti.

Özellikle de kemiklere iyi gelen bu karışımın faydaları dikkat çekti.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Ghee için önerilen porsiyon boyutu genellikle günde bir ila iki yemek kaşığı olduğu bildirildi.

Süte ghee eklerken yarım çay kaşığı gibi küçük bir miktarla başlanız ve gerektiği kadar yavaş yavaş artırmanız önerildi.

KARIŞIMIN KEMİĞE MUCİZE FAYDALARI

Süt, güçlü kemikler ve dişler için gerekli bir mineral olan mükemmel bir kalsiyum kaynağı olduğu biliniyor.

D vitamini içeren ghee ile birleştirildiğinde kalsiyum emilimi artırdığı bildirildi.

D vitamini kalsiyum emiliminde ve kemik sağlığında önemli bir rol oynadığının altı çizildi.

Ghee, eklem iltihabını azaltmaya yardımcı olan iyi bilinen bir yağ türü olduğu vurgulandı.

Sütün kemikleri güçlendirmedeki faydaları, ghee ile birlikte tüketildiğinde de aynı derecede olağanüstü olduğunun altı çizildi.

GHEE YAĞI NEDİR?

Ghee yağı, yüzyıllardır kullanılan, oda sıcaklığında saklanabilen bir yağdır. Arındırılmış tereyağı olarak geçen bu yağ, Hindistan'da ortaya çıkmıştır. Hintliler bu yağı, zaman zaman kutsal saymış ve dini ritüellerinde bile kullanmışlardır. Orta Doğu mutfağında da kendine yer bulan ghee yağı, sade yağ adıyla da bilinir. Ghee yağının kullanımı ve yapılışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için, yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

GHEE YAĞI NASIL YAPILIR?

Ghee yağı, tereyağının belli bir ısıda ısıtılması ve içindeki sütün arındırılmasıyla elde edilir.

Bu yüzden normal tereyağı gibi köpürmez. Yanma derecesi tereyağına göre daha yüksektir. 1 kg tereyağından, 900 gram ghee yağı elde edilebilir.

İşte, ghee yağının yapılışı;

Tereyağını derin bir tencereye alın ve ocağın altını kısık ateşte açın.

Yağ erirken üst kısmı köpüklenmeye başlayacak. Bu köpükleri kaşık veya süzgeç yardımıyla toplayarak atın. Köpüklenme işlemi tamamen bitene kadar devam edin.

1 saate yakın yağı eritip köpüklerini attıktan sonra, yağın içindeki tortular dibe çökmeye başlar ve içindeki su buharlaşır.

Bu esnada ocağın altını kapatarak dinlenmeye bırakabilirsiniz.

Dinlenen yağın üzerinde sarı bir renk oluşacak. Bu yağı temiz bir tülbentten geçirin ve kavanoza doldurun.

Yağın kendi kendine donmasını bekleyin. Oda ısısında saklayabilir ve istediğiniz zaman yemeklerde kullanabilirsiniz.