Uzun yaşamın sırrı karışım ortaya çıktı. Ölümcül hastalıklara savaş açıyor

Uzmanlar brokoli kürünün Ölümcül hastalıklara savaş açarak uzun yaşamanın sırrı olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Uzun yaşamın sırrı karışım ortaya çıktı. Ölümcül hastalıklara savaş açıyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Uzmanlar brokoli kürünün ölümcül hastalıklara savaş açarak uzun yaşamanın sırrı olduğunu açıkladı.

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Brokoli kürüyle ilgili detaylar…

BROKOLİ KÜRÜNÜN FAYDALARI

-Kansere duvar örüyor

Brokoli kürü özellikle kadınlarda sıkça görülen birçok kistin oluşumunu engelliyor. Oluşmuş olan kistlerin ise büyümesini ve yayılmasını engelliyor. Bu özelliğiyle meme kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruyucu bir etki oluşturuyor.

-Kalp sağlığını destekliyor

Brokoli, kalp sağlığını olumlu etkileyen lifler, folik asit ve potasyum gibi besin maddeleri içerir. Bu, kan basıncını düşürebilir ve kalp hastalığı riskini azaltabilir.

-Bağırsak sağlığına iyi geliyor

Brokoli, bağırsak sağlığını destekleyen lifler ve probiyotikler içerir. Bu, sindirim sistemini düzenlemeye ve bağırsak mikrobiyotasını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

-Göz sağlığını koruyor

Brokoli, göz sağlığını koruyan lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler içerir. Bu maddeler yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarının riskini azaltabilir.

-Prostata iyi geliyor

Bu kür, aynı zamanda erkeklerde sıkça görülen prostat büyümesi sorununa iyi geliyor.

Prostat iltihaplanmalarını da en aza indiriyor, iltihaplanma riskini ortadan kaldırıyor.

-Kemik erimesine iyi geliyor

Düzenli olarak kullanıldığında içindeki kalsiyum sayesinde kemik erimesi olarak da bildiğimiz osteoporoz hastalığına iyi geliyor.

-Zayıflatıyor

Tüm bunların yanında vücuda ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral gibi birçok yararlı maddeyi aynı anda ve en düşük kalorili şekilde ilettiğinden brokoli kürü, zayıflamak isteyenlerin de işlerini kolaylaştırıyor.

Günlük C vitamini ihtiyacımızın önemli bir kısmını tek başına karşılamayı başarıyor.

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BROKOLİ KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR VE NASIL UYGULANIR?

Brokoli kürünü uygulamak için ihtiyacınız olacak yalnızca 2 malzeme var. Ancak uzun soluklu, yani yaklaşık 3 hafta boyunca devam ettirmeniz gereken bir kür olduğundan öncesinde mutlaka bol bol brokoli almanızda fayda var diyelim ve sizi brokoli kürü tarifimize doğru alalım.

Brokoli kürü için gerekli malzemeler:

200-250 gram kadar brokoli

2 su bardağı su

BROKOLİ KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Bir tencerenin içine su ve brokoliyi aktarın. Tencerenin kapağını kapatın. Ocağın altını açıp kaynamaya bırakın. Yaklaşık 5 dakika kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın, biraz ılımasını bekledikten sonra süzün. Elde ettiğiniz haşlanmış brokolileri bir kenara ayırın, suyunu ise brokoli kürünü uygulamak için bardaklara doldurun.

BROKOLİ KÜRÜ NASIL UYGULANIR?

Kolayca hazırlanan brokoli küründen elde edeceğiniz sarımtrak renkteki suyu her sabah ve akşam, yemeklerden önce aç karnına için. Tadını beğenmeseniz de içine ektra bir malzeme ilave etmeye çalışmayın ve en sade haliyle onu değerlendirin.

1 hafta boyunca her sabah ve akşam içtikten sonra 1 gün ara verin ve sonrasında yeniden 1 hafta uygulayın. Bu şekilde mutlaka ara vererek toplamda 3 hafta boyunca uygulamanız yeterli olacaktır. Bu uygulamayı devam ettirmek isterseniz 3 haftanın sonunda bu kez en az 3 gün ara verin ve sonrasında yeniden uygulamaya başlayın.

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