1 bardağı vücuttaki bütün ağrılara savaş açıyor. Kanserin yayılmasını önlüyor. Migrene iyi geliyor

Editör: Çağlar Bülent Sansar

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Başta migren olmak üzere vücuttaki bütün ağrılara iyi gelen mucizevi besin zerdeçal dikkat çekti.

AĞRILARIN DÜŞMANI: ZERDEÇALLI SÜT

Zerdeçal doğal bir ağrı kesicidir. Başta migren olmak üzere vücuttaki bütün ağrıları hafifletir.

Tüketeceğiniz bir bardak zerdeçallı ılık süt, adet dönemi krampları ve adet sancısına da iyi gelir.

ZERDEÇAL NEDİR?

Zerdeçal; zencefilgiller familyasından sarı çiçekli, büyük yapraklı, çok yıllık otsu bir bitki cinsidir.

Hint safranı olarak da bilinir. Ana vatanı Güney Asya'dır. Diğer isimleri; zerdeçöp, safran kökü, sarıkök, zerdeçav, hint safranıdır.

ZERDEÇALIN FAYDALARI

-İltihabı yatıştırır; inflamasyonu önler.

-Kanserin yayılmasını engelleyebilir.

-Diyabeti önler.

-Kalp sağlığını destekler.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Karaciğer işlevini düzenler.

-Şişkinlik, gaz gibi sindirim sorunlarını önler.

-Bilişsel fonksiyonları iyileştirir.

-Cilt hücrelerini yeniler.

-Ağrı kesici etkilidir.

-Depresyona iyi gelir.

ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLİR?

Zerdeçalı sarı renk vermek istediğiniz her tarifte kullanabilirsiniz.

Safran ve körinin kullanıldığı birçok yemekte baharat olarak zerdeçalı da deneyebilirsiniz.

Zerdeçallı makarna ve zerdeçallı pilav bu konuda örnek olarak verilebilir.

Kahvaltıda yumurta seviyorsanız zerdeçallı omlet hoşunuza gidebilir.

Etlerinizin marinasyonunda baharat karışımına dahil edebilir ya da pişirme sırasında ekleyebilirsiniz.

Sebze yemeklerinize hem renk hem de lezzet amaçlı katabilirsiniz. Zerdeçalın karnabahar, kabak, brokoli ve Brüksel lahanası ile kullanımı yaygındır.

Hintliler zerdeçalı yemeklerinde yağın içerisinde karabiber ile birlikte kullanır. Bu şekilde de deneyebilirsiniz.

Özellikle bahar aylarında vücut direncini arttırmak için çocuklarınıza zerdeçal süt karışımı iyi gelebilir.

Zerdeçallı süt ayrıca kanın temizlenmesine, ağrıların azalmasına, bakteri ve virüslerle vücudun savaşmasına yardımcı olmaktadır.

Peki, birbirinden farklı zerdeçal kürü çeşitleri hazırlayarak bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ne dersiniz?

Zerdeçal ve zencefil ile birlikte biraz da tarçın ve bal kullanarak harika bir kış içeceği hazırlayabilirsiniz.

Sadece zerdeçal limon çayı ile bile soğuk algınlığı ve gribe karşı önlem alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Zerdeçal yoğurt ile birlikte mükemmel bir ara öğün oluşturur ve kan şekerinizi düzenlemeye yardımcı olur.