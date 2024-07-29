Kenan Işık Kimdir? Kenan Işık Öldü mü?

Tam ismiyle Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947 tarihinde Yeşilyurt, Malatya'da doğdu. Ortaöğrenim yıllarında okul tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Işık, lise eğitimi için gittiği Ankara'da Meydan Sahnesi'ne girdi.
Lise mezuniyetinden sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde okudu. Öğrencilik yıllarında tiyatrodan hiç kopmadı ve 1972'de Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu.
Sanat kariyerinde tiyatro oyunculuğunun yanı sıra şehir tiyatroları genel sanat yönetmenliği ve senaristlik de yapan Işık, çeşitli dizilerde rol aldı. Bir dönem gazetecilik de yapan Kenan Işık, Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Ayrıca, 4 Nisan 2005 - 20 Ağustos 2005 tarihleri arasında Star Haber'i sundu.
Kenan Işık, herkesin gözünde en çok Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programıyla özdeşleşti. Ancak, 21 Mart 2014 tarihinde spor salonunda geçirdiği kazanın ardından bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı. 4 saat süren bir ameliyat sonrası, doktorları tarafından hayati tehlikesi olduğu bildirildi.
Spordan sonra saunaya giren Işık, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptı ve beyin kanaması geçirdi.
Olayın olduğu tarihten bu yana komada olan sanatçı 10 yıllık sürecin ardından hayatını kaybetti.
Filmografi
Sızı- 1991
Süper Baba- 1993
Kurtuluş- 1994
Sıcak Saatler- 1997
Cumhuriyet- 1998
Dadı- 2001-02
Yeşil Işık- 2002
Aşk Oyunu- 2005
Fikrimin İnce Gülü- 2007
TV Programları:
Kim Beş Yüz Milyar İster? - 2000-04- Show TV ve Kanal D
Kim Beş Yüz Bin İster? - 2005-07- Show TV
Kim Bir Milyon İster? - 2008- Star TV
Dünya Bir Oyun Sahnesi - 2009- Atv'de
Kelimenin Gücü - 2010-11- Atv
Kim Milyoner Olmak İster? 2011-14 Atv
Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:
Bir Sabah Gülerek Uyan : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985
Üç Kız Kardeş : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982
Kral Lear : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise : Ray Bradbury - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
Marıus : Marcel Pagnol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975
Yönettiği Bazı Tiyatro Oyunları:
Aşk Hastası : Kenan Işık - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2012
Ölümsüz Öykü : Karen Blixen\Kenan Işık - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006
İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu? : Nazım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 2000
Aşk Hastası : Şeyh Galib - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999
Huzur : Ahmet Hamdi Tanpınar - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1998
Kıyamet Sularında : Civan Canova - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995
Olmayan Kadın : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994
Abdülcambaz : Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993
Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992
Ahmetlerim : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989 - Ankara Devlet
Tiyatrosu - 1992 - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008-2013
Bebek Uykusu : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988 - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1991
Matmazel Helsinka : Georgas Astolas - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
Afife Jale : Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987 - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
Türkmen Düğünü : Ali Yörük - Adana Devlet Tiyatrosu - 1986
Öyle Bir Sevgiki : Loleh Bellon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985
Toroslardan Öteye : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984
Bozkır Güzellemesi : Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983
Bir Tavsiye Mektubu : Ephraim Kishon - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973
Strindberg Oyunu : Fredrick Dürrenmatt - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973
Senaryosunu Yazdığı Projeler:
1991- Yarına Gülümsemek
1991- Anadolu'nun Kadın Erenleri
1992- Taşların Sırrı