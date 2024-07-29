Kenan Işık Kimdir? Kenan Işık Öldü mü?

Tam ismiyle Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947 tarihinde Yeşilyurt, Malatya'da doğdu. Ortaöğrenim yıllarında okul tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Işık, lise eğitimi için gittiği Ankara'da Meydan Sahnesi'ne girdi.

Lise mezuniyetinden sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde okudu. Öğrencilik yıllarında tiyatrodan hiç kopmadı ve 1972'de Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu.

Sanat kariyerinde tiyatro oyunculuğunun yanı sıra şehir tiyatroları genel sanat yönetmenliği ve senaristlik de yapan Işık, çeşitli dizilerde rol aldı. Bir dönem gazetecilik de yapan Kenan Işık, Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Ayrıca, 4 Nisan 2005 - 20 Ağustos 2005 tarihleri arasında Star Haber'i sundu.

Kenan Işık, herkesin gözünde en çok Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programıyla özdeşleşti. Ancak, 21 Mart 2014 tarihinde spor salonunda geçirdiği kazanın ardından bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı. 4 saat süren bir ameliyat sonrası, doktorları tarafından hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Spordan sonra saunaya giren Işık, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptı ve beyin kanaması geçirdi.

Olayın olduğu tarihten bu yana komada olan sanatçı 10 yıllık sürecin ardından hayatını kaybetti.

Filmografi

Sızı- 1991

Süper Baba- 1993

Kurtuluş- 1994

Sıcak Saatler- 1997

Cumhuriyet- 1998

Dadı- 2001-02

Yeşil Işık- 2002

Aşk Oyunu- 2005

Fikrimin İnce Gülü- 2007

TV Programları:

Kim Beş Yüz Milyar İster? - 2000-04- Show TV ve Kanal D

Kim Beş Yüz Bin İster? - 2005-07- Show TV

Kim Bir Milyon İster? - 2008- Star TV

Dünya Bir Oyun Sahnesi - 2009- Atv'de

Kelimenin Gücü - 2010-11- Atv

Kim Milyoner Olmak İster? 2011-14 Atv

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

Bir Sabah Gülerek Uyan : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985

Üç Kız Kardeş : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982

Kral Lear : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise : Ray Bradbury - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

Marıus : Marcel Pagnol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

Yönettiği Bazı Tiyatro Oyunları:

Aşk Hastası : Kenan Işık - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2012

Ölümsüz Öykü : Karen Blixen\Kenan Işık - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu? : Nazım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatrosu - 2000

Aşk Hastası : Şeyh Galib - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999

Huzur : Ahmet Hamdi Tanpınar - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1998

Kıyamet Sularında : Civan Canova - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995

Olmayan Kadın : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994

Abdülcambaz : Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993

Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

Ahmetlerim : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989 - Ankara Devlet

Tiyatrosu - 1992 - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008-2013

Bebek Uykusu : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988 - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1991

Matmazel Helsinka : Georgas Astolas - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Afife Jale : Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987 - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Türkmen Düğünü : Ali Yörük - Adana Devlet Tiyatrosu - 1986

Öyle Bir Sevgiki : Loleh Bellon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985

Toroslardan Öteye : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

Bozkır Güzellemesi : Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983

Bir Tavsiye Mektubu : Ephraim Kishon - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973

Strindberg Oyunu : Fredrick Dürrenmatt - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1973

Senaryosunu Yazdığı Projeler:

1991- Yarına Gülümsemek

1991- Anadolu'nun Kadın Erenleri

1992- Taşların Sırrı