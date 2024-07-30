Kenan Işık'la ilgili bilinmeyen detay ortaya çıktı. İlber Ortaylı açıkladı

Evinde geçirdiği kaza sonucu 10 yıldır komada olan Kenan Işık için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek.

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı Kenan Işık'la ilgili bilinmeyen ayrıntıyı anlattı.

Işık'ın 24 yıl önce verdiği bir röportajda kendisi hakkında ipuçları vermişti.

Kenan Işık için sevenleri başsağlığı mesajı yayımlarken ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan da duygusal bir paylaşım geldi.

Ünlü tarihçi, Kenan Işık ile aynı liseden arkadaş olduklarını ve birlikte tiyatro kulübü kurduklarını belirtti.

Kenan Işık ile Ankara Atatürk Lisesi’nden arkadaş olduklarını söyleyen Ortaylı, okulun tiyatro kulübünü beraber kurduklarını söyledi.

Meraklı bir sanatçıyı kaybettiklerini ifade eden Ortaylı şunları söyledi:

"MEMLEKETİN ÖNEMLİ BİR SANATÇISIYDI"

"Kenan Işık benim ta Ankara Atatürk Lisesi’nden arkadaşımdı. Tiyatro kulübünü birlikte kurduk. Tiyatro konusunda faaliyetlerde bulunduk. Devlet Tiyatrosu sanatçılarıyla birlikte çalıştık, onlardan istifade ettik.

Meraklı bir sanatçıydı ve sonraki yıllarda da kendisini tiyatroya ve televizyona verdi. 10 sene evvel çok hazin ve ani bir şekilde yatağa bağlandı. Uzun ve sıkıntılı bir devreden sonra bugünlerde aramızdan ayrıldı, rahmete yürüdü. Üzüntülüyüz. Bizim kuşağımızın, memleketin önemli bir sanatçısıydı.

Allah rahmet eylesin, ailesine sabır ve rahmetler diliyorum. Diğer sanatçı arkadaşlarımıza ve sizlere de uzun ömürler. Her şeyden evvel onu unutmamamız gerektiğini hatırlatıyorum"

KENAN IŞIK KİMDİR?

Kenan Işık, 1 Ekim 1947'de Malatya'da doğdu.

Ortaokul yıllarında Malatya Halkevi'nde amatör tiyatroya başladı, lise eğitimini Ankara’da tamamladı.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1972 yılında Devlet Tiyatroları’nda sanatçı olarak çalışmaya başladı.

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu, sunucu ve yönetmen olarak tanınan Işık, "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışma programıyla geniş kitlelerce tanındı.

2014 yılında geçirdiği kaza sonucu komaya giren Kenan Işık, 29 Temmuz 2024'te hayatını kaybetti.