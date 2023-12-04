Kendall Jenner flaşlar patlayınca yine olay oldu. Tarzından asla taviz vermiyor

Kim Kardashian'ın kız kardeşi olan Kendall Jenner, ABD merkezli Forbes dergisinin başarıyla adından söz ettiren 30 yaş altı ünlüler listesine girerek gündeme gelmişti. Model son olarak kırmızı transparan elbisesiyle yine adından söz ettirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kendall Jenner flaşlar patlayınca yine olay oldu. Tarzından asla taviz vermiyor

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen ailenin model üyesi Kendall Jenner son günlerde gündemden düşmüyor.

Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner, 2023 Academy Museum Galası'nda parladı.

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Dün 3'üncüsü gerçekleşen Academy Museum Gala'ya ünlü isimler akın etti. Kendall Jenner'ın natürel makyajından kırmızına vücudunu saran elbisesine kadar her detayı olaydı.

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Son dönemde sütyensiz seçimleriyle dikkat çeken model yine tarzından ödün vermedi. Transparan giyen model flaşlar patlayınca yine adından söz ettirdi.

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