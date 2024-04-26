Kendilerini dolandıran şahsı darp ettiler

Meydana gelen olay, İnegöl Turgutalp Mahallesi Fabrika Sokak'ta yaşandı.

Mobilya işinde ortak olan yabancı uyruklu A.M.İ., A.H. ve M.M.İ., 3 ay önce ucuz MDF ithalatı yaptığını öne sürülen Bursa'da yaşayan yabancı uyruklu H.N. ile anlaştılar.

3 ortak, 10 bin dolar ödedikleri H.N.'den bir daha haber alamadılar.

Bugün H.N. ile Fabrika Sokak'ta denk gelen 3 ortak arasında tartışma oldu.

Yaşanan tartışmanın hız kazanmasıyla bir anda kavgaya dönüşünce 3 ortak, H.N.'yi darp etti.

Şaşkınlık veren olayın yaşandığı bölgeye gelen polis ekipleri, şahısları ayırdı.

Kavgaya karışan 4 şahıs da ifadeleri alınmak üzere karakola sevk edildi.