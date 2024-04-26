Kendilerini dolandıran şahsı darp ettiler

Kaynak: İHA
Kendilerini dolandıran şahsı darp ettiler
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu mobilyacılar, kendilerini dolandıran başka bir yabancı uyruklu şahsı darp etti.

Meydana gelen olay, İnegöl Turgutalp Mahallesi Fabrika Sokak'ta yaşandı.

Mobilya işinde ortak olan yabancı uyruklu A.M.İ., A.H. ve M.M.İ., 3 ay önce ucuz MDF ithalatı yaptığını öne sürülen Bursa'da yaşayan yabancı uyruklu H.N. ile anlaştılar.

3 ortak, 10 bin dolar ödedikleri H.N.'den bir daha haber alamadılar.

Bugün H.N. ile Fabrika Sokak'ta denk gelen 3 ortak arasında tartışma oldu.

Yaşanan tartışmanın hız kazanmasıyla bir anda kavgaya dönüşünce 3 ortak, H.N.'yi darp etti.

Şaşkınlık veren olayın yaşandığı bölgeye gelen polis ekipleri, şahısları ayırdı.

Kavgaya karışan 4 şahıs da ifadeleri alınmak üzere karakola sevk edildi.

İlgili Haberler
Tefecilik operasyonunda 2 tutuklama kararı
Tefecilik operasyonunda 2 tutuklama kararı
Naftalinle kaplanmış paketten esrar şoku
Naftalinle kaplanmış paketten esrar şoku
Manisa'da can alan kaza
Manisa'da can alan kaza
Kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu
Kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu
Son Haberler
Bisiklet Turu'nda zorlu etabı kazanan belli oldu Spor
Bisiklet Turu'nda zorlu etabı kazanan belli oldu
Pakistanlı evinde dans eden kadını yayınladı. '400 bin dolar verdim Türk vatandaşı oldum' dedi Gündem
Pakistanlı evinde dans eden kadını yayınladı. '400 bin dolar verdim Türk vatandaşı oldum' dedi
Fatih Terim Samet Akaydin kararını verdi Spor
Fatih Terim Samet Akaydin kararını verdi
ABD'de akademisyenler ve öğrencilere toplu gözaltı Dünya
ABD'de akademisyenler ve öğrencilere toplu gözaltı
Kassandra şampiyon olacak takımı açıkladı. Son olarak Tokat depremini bilmişti Astroloji
Kassandra şampiyon olacak takımı açıkladı. Son olarak Tokat depremini bilmişti
Hatay'da ormanlık alanlara giriş yasağı Yerel Haberler
Hatay'da ormanlık alanlara giriş yasağı
Tefecilik operasyonunda 2 tutuklama kararı Gündem
Tefecilik operasyonunda 2 tutuklama kararı