Naftalinle kaplanmış paketten esrar şoku

Kaynak: İHA
Naftalinle kaplanmış paketten esrar şoku
Osmaniye'de jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda kokusunu gizlemek için naftalin ile kaplanmış pakette 1 kilo 594 gram esrar yakalandı.

Akıllara durgunluk veren üç kağıtçılık Osmaniye’de yaşandı. Uyuşturucu tüccarları bu sefr de pes dedirtti.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine ilişkin çalışma düzenlendi.
Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yapılan operasyonda streç filme sarılı halde ve kokusunu gizlemek suretiyle üzeri naftalin ile kaplanmış paketten 1 kilo 594 gram esrar maddesi yakalandı.

Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

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