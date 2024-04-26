Naftalinle kaplanmış paketten esrar şoku

Akıllara durgunluk veren üç kağıtçılık Osmaniye’de yaşandı. Uyuşturucu tüccarları bu sefr de pes dedirtti.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine ilişkin çalışma düzenlendi.

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yapılan operasyonda streç filme sarılı halde ve kokusunu gizlemek suretiyle üzeri naftalin ile kaplanmış paketten 1 kilo 594 gram esrar maddesi yakalandı.

Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.