Kendini Afrika lideri olarak tanıtıp başbakanı kandırdı. Ukrayna savaşıyla ilgili sözleri ortaya çıktı

Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov ve Aleksej Stolyarov, İtalya Başbakanı Meloni'ye telefon şakası yaparak kendilerini Afrika lideri olarak tanıttı.

KAYNAK: AA
Kendini Afrika lideri olarak tanıtıp başbakanı kandırdı. Ukrayna savaşıyla ilgili sözleri ortaya çıktı

"Vovan&Lexus" ismiyle tanınan Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov ve Aleksej Stolyarov tarafından 18 Eylül'de yapılan ve İtalya Başbakanlığının da dün bir açıklamayla doğruladığı telefon şakasının kaydı, sosyal medyaya ve İtalyan basınına düştü.

UKRAYNA SAVAŞI İLE İLGİLİ SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Rus komedyenlerden birinin, kendini Afrikalı bir lider gibi tanıtıp konuştuğu Meloni'nin, telefon görüşmesinde, "Ukrayna'daki çatışmayla alakalı tüm taraflarda bir yorgunluk var. Herkesin bir çıkış yoluna ihtiyacı olduğunu anlayacağı an yaklaşıyor. Sorun, uluslararası hukuku bozmadan her iki taraf için de kabul edilebilir bir çıkış yolu bulmaktır. Ukrayna'nın karşı saldırısı beklendiği gibi gitmiyor. Bu, çatışmanın kaderini değiştirmedi. Çözüm bulmaya çalışmazsak bunun uzun yıllar sürebileceğini herkes anlıyor. Ancak Ukraynalılar yapmaları gerekeni, doğru olanı yapıyorlar ve biz de onlara yardım etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

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GÖÇ SORUNUNA DA CEVAP VERDİ

Ayrıca söz konusu görüşmenin kaydına göre Meloni, muhatabının, düzensiz göç konusundaki fikirlerini sorması üzerine, zor bir durumla karşı karşıya olduklarını belirtiyor. Meloni, Avrupa Birliği'ndeki diğer üyeleri kastederek, "Sorun şu ki bu konu, diğerlerinin umurunda değil, İtalya'nın bu sorunu tek başına çözmesi konusunda herkes hemfikir." yorumunu yapıyor.

Meloni'nin, muhatabına, "Nijer'de olanlar Fransa'ya karşı mı?" ve "Fransa bir müdahale peşinde mi?" sorularını da yönelttiği kayıtta yer alıyor.

BAŞBAKANLIKTAN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Meloni'nin Rus komedyenlerin telefon şakasına maruz kalmasıyla ilgili haberler üzerine İtalya Başbakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan'ın Diplomatik Danışman Ofisi, kendisini Afrika Birliği Komisyonu Başkanı olarak tanıtan bir sahtekar tarafından yanıltılıp; söz konusu kişinin, Başbakan (Meloni) ile görüşmesini sağladığı için üzüntü duymaktadır." ifadesi yer almıştı.

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