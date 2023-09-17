Kendini herkesten üstün gören egolu 3 burç açıklandı

Astrolojiye göre herkesin karakteri birbirinden farklı. Bazı burçlar sinirli olmasıyla bilinirken bazı burçlar neşesiyle dikkat çeker. Bu kez de egosuyla dikkat çeken 3 burç belli oldu.

Kendini herkesten üstün gören egolu 3 burç açıklandı

Kendini diğer herkesten üstün tutan 3 burç belli oldu.

sürekli olarak kibirli, bencil ve herkesin başardığı her şey için kendine pay çıkaran kişilerin genellikle Koç, Aslan ve İkizler burcundan çıktığı ortaya çıktı.

İŞTE O BURÇLARIN ÖZELLİKLERİ

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1- KOÇ

Koç bireyi, bir şeyi kolay kolay beğenmez. Egosu yüksek olan Koç bireyi, kendisini herkesten her konuda üstün görür. Her zaman kendisine güvenen Koç bireyi, üstünlüğünü kabul ettirmeye çalışır. Bu durumu ego savaşına çeviren Koçlar, sevilmeyebilir.

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2- ASLAN

Ego denilince ilk akla gelen diğer burç, Aslan, kendisini ilgilendiren bir durum olduğunda kimseye söz hakkı vermez. Bu egoyu dengede tutanlar başarılı olurken, aşırıya kaçanlar biraz zor arkadaş edinir.

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3- İKİZLER BURCU

Dünyanın kendi etrafında döndüğünü düşünen ve Kaf Dağı'nın zirvesinde gören İkizler bireyi, zekasına çok güvenir. Alaycı tavırlarını zekasıyla birleştirince sinir bozucu bir kişiye dönüşen İkizler bireyi, tam bir ego savaşçısıdır.

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