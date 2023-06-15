Kendisinden haber alınamayan adam evde ölü bulundu

Aydın’da kendisinden haber alınamayan şahıs yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

Kendisinden haber alınamayan adam evde ölü bulundu

İHA’nın haberine göre, olay Girne Mahallesi Ali İhsan Paşa Bulvarı üzerindeki bir sitede öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Şevki Gürpınar'dan bir süre haber alamayan yakınları şahsın sağlık durumundan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla eve girdi. Polis ekipleri şahsı evin içerisinde hareketsiz halde bulurken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde de Gürpınar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Gürpınar'ın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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