Samsun’da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şehir dışından getirilen uyuşturucu maddelerin Samsun'da ticaretinin yapılacağı yönünde ihbar aldı. Polis ekipleri İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde beilrlenen şüphelilere yönelik baskın düzenledi.

Şüpheli kişilerin kullandığı araçta, narkotik köpeği Tony ile gerçekleştirilen aramada T.G (46) ve S.G 'nin (29) üzerlerinde 7 kilo 636 gram skunk, 80 gram kokain, 1,27 gram marihuana ve 1 adet sentetik hap ele geçirildi. Öte yandan suçtan elde edildiği ifade edilen 9 bin 800 TL'ye de ekipler tarafından el konuldu. Uyuşturucu maddelerle yakalanan T.G ve S.G. gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.