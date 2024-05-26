Ankara için sağanak yağış uyarısı

Ankara’da beklenen kuvvetli yağışa karşı valilik uyarı yaptı. Ankara Valiliği, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bu gece saatlerinden itibaren Ankara'da, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"