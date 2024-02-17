Kendisinden iki gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Kendisinden iki gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Çorum’un Osmancık ilçesinde yakınları tarafından kendisinden 2 gün boyunca haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Ulucami Mahallesi Yavuz Selim Sokak’ta meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre 75 yaşındaki Siyami Ercan’dan iki gündür haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Siyami Ercan’ın kiracı olarak oturduğu eve giren ekipler, Ercan’ın cansız bedeniyle karşılaştılar.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeden sonra Ercan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Osmancık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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