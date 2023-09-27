Kendisine ceza kesilen taksici isyan etti

Kadıköy'de sivil trafik ekipleri drone destekli denetim yaptı. Denetimlerde yayalara yol vermeyen 12 sürücüye toplam 12 bin 453 lira ceza yazıldı. Drone ile tespit edilerek ceza yazılan taksi şoförü, "Arkadan fotoğraf çekmekle, yukarıdan görüntü almakla ceza yazılmaz. Bu etik değil" dedi.

KAYNAK: DHA
Kendisine ceza kesilen taksici isyan etti



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi'nde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yaptı. Denetime drone ile de destek verildi. Yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza yazıldı. Yayalara yol vermeyen 7 sürücüye kişi başı bin 979 lira olmak üzere toplamda 12 bin 453 lira ceza yazıldı. Cezaya itiraz eden sürücüler drone görüntülerini izledikten sonra tutanağı imzaladı.

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"ARKADAN FOTOĞRAF ÇEKMEKLE, YUKARIDAN GÖRÜNTÜ ALMAKLA CEZA YAZILMAZ"

Denetimlerde ceza kesilen 34 TBE 73 plakalı taksinin şoförü yayaya yol verdiğini söyleyerek yazılan cezaya itiraz etti. Polis ekipleri drone görüntülerinin olduğunu, bakabileceğini söyledi. Taksi şoförü "Görüntüyü görmek istiyorum. Bu yaptığınız hiç etik değil, taksicilere yaptığınız zulümden başka bir şey değil. Tamam bizde de çürük elmalar var, yok değil. Arkadan fotoğraf çekmekle, yukarıdan görüntü almakla ceza yazılmaz. Bu etik değil" dedi.

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"YAYA GEÇİDİNİ GÖRDÜM DE YAYA YOKTU"

Ceza kesilen başka bir taksi şoförü ise basın mensuplarına "yaya geçidini gördüm ama yaya yoktu" diye cevap verdi. Daha sonra drone görüntülülerini izleyen taksi şoförü 'kural ihlali yapmışım cezam neyse öderim' diyerek denetim noktasından ayrıldı.

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