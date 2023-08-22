Kendisine cinsel saldırı yapan adamı dövdü diye ceza yedi. Oha artık bu nasıl mahkeme kararı

24 yaşındaki kadın sokak ortasında cinsel saldırıya uğradı. Kickboks eğitimi olan kadın, adama karşılık verdikten sonra mahkeme kadına para cezası uyguladı.

Kendisine cinsel saldırı yapan adamı dövdü diye ceza yedi. Oha artık bu nasıl mahkeme kararı

Uluslararası kamuoyu Karadağ’da yaşayan Milica Zivkoviç’in başına gelenleri konuşuyor.

Karadağ'ın Kolasin kasabasında yaşayan ve arkadaşıyla bir mekandan çıktıktan sonra eve dönen 24 yaşındaki genç kadın gece vakti bir adamın kendilerini takip ettiğini fark etti.

Yanlarına yaklaşan adam önce sözlü sonra da fiziksel olarak tacizde bulundu.

Saldırgan adam genç kadının kalçasını ve kasıklarını elledi. Fakat bu duruma öfkelenen Zivkoviç adamın üzerine çullandı.

Dört yıl boyunca kickboks eğitimi alan genç kadın, adamı dövdü. Olay kısa sürede büyüdükten sonra adam ve kadın mahkemelik oldu.

Hakim karşısına çıkan Zivkoviç ise burada hayatının şokunu yaşadı. Zivkoviç, adama “çok fazla karşılık verdiği” gerekçesiyle suçlu bulundu. Mahkeme, “öz savunmayı” abarttığı gerekçesiyle genç kadına yaklaşık kamu düzenini bozmaktan 80 euro para cezası verdi.

Gözaltına alınan saldırgan ise para cezasını ödedikten sonra serbest bırakıldı. Cinsel saldırgana ise 370 euro para cezası kesildi. Genç kadına verilen para cezası ise insan hakları örgütlerinin tepkisini çekti.

BAŞBAKAN TEPKİ GÖSTERDİ

Karadağ Başbakanı Dritan Abazoviç de, mahkeme kararına tepki gösterdi. “Maalesef çok kötü” yorumunu yapan Abazoviç, “Yargıda değişim ihtiyacı gösteren örnekleri görmek üzüyor. Fakat Milica, korkmadı ve cesurca ve sakince kendisine dayılanan adama karşı geldi ve onun hakkından geldi” dedi.

Zivkoviç, “Genelde insanların tepkileri çok pozitif. İnsanlar doğru olanı yaptığımı düşünüyor” dedi.

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