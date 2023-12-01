Kendisine hediye verilen kadın deliye döndü. Tekme tokatla tepki verdi

Samsun'da bir kadın, kendisine hediye alan adama kızarak çevredeki insanların gözü önünde darp etti.

KAYNAK: İHA
Kendisine hediye verilen kadın deliye döndü. Tekme tokatla tepki verdi

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işyerinde çalışan kadın, kendisine hediye veren adama kızarak saldırdı. Kadın ilk olarak adama "Ben sana ağabey dedim, nasıl böyle bir şey yaparsın, seni rezil edeyim mi?" diyerek tepki gösterdi.

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MOTOSİKLETİNİ TEKMELEDİ

Akabinde adamın bindiği motosiklete defalarca tekme atan kadın sonrasında ise adama yumruklar savurdu. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olay son buldu. Gerginlik anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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