Kendisine yardım eden taksiciyi öldüren aşağılık gaspçı utanmadan bu ifadeyi verdi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 31 Ocak günü saatler gece 03.30’u gösterdiğinde taksicilik yapan Oğuz Erge(44) yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal'ı (19) ‘üşümesin diye’ taksiye almış, Delil Aysal, taksi şoförü Erge'yi bir süre farklı adreslerde dolaştırdıktan sonra, ineceğini söyleyip yanındaki tabancayla 3 el ateş ederek öldürmüştü.

Cinayet sonrası taksiyi ve şoförün cebini arayan Delil Aysal, Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasp edip, boş kovanları aldıktan sonra ise kaçmıştı.

"GASP AMACIYLA BİNMEDİM OLAY SPONTANE GELİŞTİ"

Sosyal medyada ve halk arasında da büyük yankı uyandıran bu olayın ardından Delil Aysal, ifadesinde taksiye gasp amacıyla binmediğini, olayın spontane geliştiğini söylediği belirtildi. Katil zanlısının ifadesinin ardından cezaevine gönderildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

31 Ocak günü İzmir’de Oğuz Erge’nin kullandığı taksiye yüzünde medikal maske olan Delil Aysal bindi. Aysal, Ergi’yi farklı yerlerde dolaştırıp ineceğini söyleyerek 3 el ateş etti ve Ergi’yi vurdu.

Çevredeki vatandaşlar silah sesini duyunca olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Ekipler direksiyonun başında yaralı halde bulunan Oğuz Erge'yi, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Oğuz Erge, hayatını kaybetti.

POLİS 110 SAATLİK GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEREK KATİLİ TESPİT ETTİ

Polisler, olayla ilgili soruşturma başlatıp taksideki araç kamerası ve bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasının görüntüleriyle birlikte toplam 110 saatlik bir inceleme yaptı. İnceleme sonrası şüphelinin kimliği ortaya çıktı.

Kimliği tespit edilen Delil Aysal, saklandığı evde yakalanıp, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Son olarak Aysal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.