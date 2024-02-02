Taksici Oğuz Erge’yi öldüren katil kulaklık ve cep telefonunu alıp taksicinin kızını aramış!

Kaynak: DHA
Taksici Oğuz Erge’yi öldüren katil kulaklık ve cep telefonunu alıp taksicinin kızını aramış!
İzmir Gaziemir’de taksici Oğuz Erge’yi öldüren katil zanlısı Delil Aysal’ın, Erge’nin kulaklık ve cep telefonunu gasp ettiği ortaya çıktı.

İzmir Gaziemir’de taksici Oğuz Erge, gece üşümesin diye taksisine aldığı Delil Aysal tarafından öldürüldü.

Aysal, taksinin içinde bir süre oyaladığı Erge’ye silahla 3 el ateş etti. Saldırı anı araç kamerası tarafından anbean kaydedilirken taksici Oğuz Erge, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Ağır yaralı olan Erge, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken katil zanlısı Delil Aysal, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Aysal tutuklanırken zanlının taksicinin cep telefonuyla kulaklığını gasp ettiği ortaya çıktı.

Diğer taraftan Erge’nin komşularından Aslan Kocalar, "İyi bir arkadaş, iyi bir komşumuzdu. Kimseye zararı olmayan kendi halinde biriydi. Vuran kişi telefonu alıyor ve kızını arıyor. En son aradığı kişi kızıymış. Demiş ki 'Senin baban kan kaybından ölecek. Ambulansı ara.' Sonra arabada ne varsa alıp, yüzüne bir kez vurup, 'herkese güvenme' diyor. Annesi, kardeşler burada oturuyor. Beraber yaşıyorlar" dedi.

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