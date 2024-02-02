Öldürülen taksiciden geriye kalan yürek burkan detay ortaya çıktı! Meğer çok büyük bir iyilik daha yapmış

İzmir’in Gaziemir ilçesinde taksicilik yapan Oğuz Erge, soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi Delil Aysal (19) tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek vuruldu.

Taksi şoförü Oğuz Erge, taksisinde hayatını kaybetti. Erge'nin ölümü, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Öldürülen taksici Erge'nin meslekten arkadaşları, Erge hakkında konuştu. Konuşmalar sonrasında Erge'nin depremzedeleri de ücretsiz taşıdığı ortaya çıktı.

"TAMAMIYLA İYİ NİYETİNDEN ÖLDÜRÜLDÜ"

Erge'nin kullandığı aracın sahibi Murat Akbaba, “Gece 3’te arabayı teslim etmiştim. O gün çalışacaktı. Gece saat 4’te de bana telefon geldi. Olayın gerçekleştiği haberini verdiler. Üzücü bir durum. Araçta hasar vardı, boyanacaktı. O yüzden Oğuz bana ‘sen gelme ben arabayı kapatırım, sabah uyandıktan sonra gelirsin’ demişti. Tamamıyla iyi niyetinden öldürüldü. Çok güzel bir insandı. Allah rahmet eylesin” dedi.

"HERKESE YARARI VARDI; AMA ZARARI YOKTU"

Komşusu Arslan Kocalar da Oğuz Erge'yi anlattı. Kocalar, "İyi bir arkadaştı, iyi bir komşumuzdu. Kendi halinde bir çocuktu, zararsızdı. Herkese yararı vardı; ama zararı yoktu. Annesi ve kardeşleri ile beraber burada oturuyorlar. İnsanlık yaptı ve çekip vuruldu” şeklinde konuştu.

"TAKSİCİ ALMADIĞI ZAMAN SUÇ, DURMADIĞI ZAMAN SUÇ"

İş arkadaşı Oktar Karakoç ise “Oğuz çok güzel bir insandı. Saygılı birisiydi. Uzun yıllardır tanıyorum. Dürüst ve efendi birisi. Kendi halindeydi. Şu anda burada bulunduğumuz için çok üzgünüm. Taksicilerinin sorunları çok, taksiciler yalnız. Bu araçların korunaklı olması lazım. Taksici almadığı zaman suç, durmadığı zaman suç. Biz kimin iyi olup olmadığını bilemeyiz. Buna bir çözüm bulmaları şart. Artık önlem almaları lazım. Arkamızda birilerinin olmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

DEPREMZEDELERİ DE TAŞIMIŞ

Soğukta müşterisi üşümesin diye alan ve 3 kurşunla vurulan Erge'nin, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası İzmir'e gelen depremzedeleri de ücretsiz taşıdığı ortaya çıktı. Bu detay, herkesi duygulandırdı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Oğuz Erge, bugün Aydın'ın Söke ilçesi Nalbantlar Mahallesi'nde toprağa verilecek. Taksicinin katili Delil Aysal tutuklanarak cezaevine gönderildi.