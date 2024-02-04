Taksici katili caninin skandal savunması ortaya çıktı. Kamera kayıtlarıyla çelişen ifadeler

İzmir Gaziemir'de, evli ve 2 çocuk babası olan Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye, yüzünde medikal maskeyle binen Delil Aysal, Erge'yi bir süre taksiyi çeşitli adreslerde dolaştırdıktan sonra ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkarmış ve peş peşe 3 el ateş edip taksici Erge'yi yaralamıştı. Taksiyi ve şoförün cebini karıştırıp "Kimseye güvenmeyeceksin" diyerek alçakça Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasp eden Aysal bir de boş kovanları aldıktan sonra kaçmıştı.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyonun başında yaralı halde bulunan Erge'yi, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmış ancak Erge, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

SKANDAL İFADESİ ORTAYA ÇIKTI KAMERA KAYDINI UNUTTU

Delil Aysal'ın ifadesi ortaya çıktı. Savcılık ifadesinde Aysal, "Ailevi sıkıntılarım var. Annem babam kardeşime daha çok önem veriyor. Benimle kardeşimle ilgilendikleri gibi ilgilenmiyorlar. Bu sebeplerden dolayı psikolojim çok iyi değil. Bu yüzden Buca Evka-1 semtindeki Şahin Tepesi mevkiine intihar etmeye gidecektim. Taksiye de bu yüzden bindim. Şoföre 'Şahin Tepesi'ne gidelim' dedim. Bu saatte Şahin Tepesi'ne çıkamayacağımızı söyledi. Bunun üzerine 'Gaziemir'de eski çalıştığım fırının olduğu yere gidelim' dedim. Oraya doğru gidiyorduk" dedi.

"KARTLA ÖDEYECEKTİM"

Aysal, "Üzerimde nakit para yoktu. Taksimetre ücretini kartla ödeyecektim. Ancak taksi şoförü 'pos cihazının şarjı yok' dedi.Kartı kabul etmedi. Ben de belimdeki silahı çıkartıp sıktım. Normalde kendime sıkacaktım. Taksicinin cep telefonunu ve kulaklığını aldım.Telefon rehberinden kızının telefon numarasını buldum. Kızını arayıp, 'babanız Gaziemir'de kan kaybediyor. Ambulans çağırın' deyip kapattım. Daha sonra cep telefonunu tarlaya atıp gittim" dedi.

Tutuklanan Aysal'ın emniyette çok sayıda suçtan kaydının olduğu öğrenildi.