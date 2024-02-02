Kendisini almayan minibüsün peşine düşüp şoföre hesap sordu! Filmlerdeki gibi adım adım peşinden takip etti

Ataşehir’de kuyumculuk yapan Erdem Öztürk, çalıştığı kuyumcu dükkanından çıkıp evine gitmek isterken, iddiaya göre yolda durmayarak kendisini almayan hatlı minibüsün sürücüsüne sinirlendi.

Bunun üzerine minibüsü güzergahında yakalayabilmek için dükkanına geri dönen Öztürk, alçılı koluna rağmen otomobiline bindi ve yola çıktı. Otomobiliyle minibüsün peşine düşen Öztürk, o anları da kayda aldı.

Minibüsün güzergahında peşinde olduğu minibüse rastlayan Öztürk, minibüsün önünü keserek şoförünün yanına gitti ve şoför ile tartışmaya başladı.

Öztürk, minibüs şoförüne "Beni gördün ama almadın, neden almadın sebebini söyle. Kolum alçılı olmasına rağmen sana inat gittim arabayı aldım önünü kestim" diyerek tepki gösterdi. Minibüs şoförü ise, "Ben seni hayatımda ilk defa gördüm, seni görmesek almasak suç mu?" diyerek kendisini savundu.

Öztürk'ün kendisinden özür dilemesini istemesi üzerine minibüs şoförü, "Seni almadım özür dilerim, sen buraya kadar geldin ya sana helal olsun, eli öpülecek adamsın" diyerek özür diledi ve tartışma sonlandı.

Olay hakkında konuşan Erdem Öztürk, “Kolum kırık olduğu için hastanede randevum vardı işten izin aldım çıktım. Biz Ataşehir’de kuyumcuyuz aracım da dükkandaydı. Elim sakat çok da trafik var diye aracı almak istemedim. Minibüs bekliyordum, minibüs geldi ama el kaldırdığım halde durmadı. Hem de bu alçılı elimi kaldırdım. Benden 20 metre sonra bir bayan el kaldırdı ona durdu. Ona durunca ben de binebilmek için peşinden koştum ama gazlayarak gitti. Beni aynada gördüğü halde gitti. Ben de yıllardır uzun yol şoförlüğü yaptım İstanbul’da da çok şoförlük yaptım. Beni aynadan görmeme ihtimali yok. Burada kasıt olduğu için gücüme gitti. Koşarak dükkanıma gittim aracı aldım ve peşine düştüm. Sonra olanlar oldu. Özür dilettim kendimden çünkü ben haklıydım” diye konuştu.

Minibüs şoförüne sinirlenen Öztürk'ün otomobiline gittiği anlar, anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.