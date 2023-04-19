Kendisini iterek düşürdüğünü iddia ettiği oğlunu öldürdü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, işe gitmesini söylediği oğlunu, kendisini iterek düşürdüğü gerekçesiyle pompalı tüfekle öldüren 72 yaşındaki adam tutuklandı.

Kendisini iterek düşürdüğünü iddia ettiği oğlunu öldürdü

(DHA) Olay, dün saat 08.00 sıralarında, Yamanlar 7352 Sokak'ta bir evde meydana geldi.

İşçi emeklisi 6 çocuk babası Ali Mehmet Kaya, birlikte yaşadığı demir çelik fabrikasında çalışan oğlu Hasan Hüseyin Kaya'yı işe gitmesi için uyandırmak için odasına gitti.

Ancak işe gitmek istemediğini söyleyen Hasan Hüseyin Kaya, babasına tepki gösterip, iterek yere düşürdü.

HAYATINI KAYBETTİ

Yerden kalkıp, yan odadan tüfeğini alan Mehmet Ali Kaya, oğluna doğrultup, ateşledi. Hasan Hüseyin Kaya kanlar içinde yerde kalırken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli baba, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ali Mehmet Kaya'nın, savcılıkta verdiği ifadede oğluyla sık sık tartıştıklarını, olay günü kendisini iterek düşürünce öfke ile oğlunu vurduğunu ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Ali Mehmet Kaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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