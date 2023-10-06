Kendisini sevmeyenleri elindeki pompalı tüfeği göstererek vuracağını söyledi

Bursa'da bir vatandaş sosyal medyada yaptığı canlı yayında pompalı tüfekle kamera karşısına geçip kendisini sevmeyen insanları vuracağını duyurdu. Daha sonra pompalı tüfeğiyle şehir merkezinde gördüğü ve kendisini sevmediğini iddia ettiği bir kişiyi vurmaya çalışırken üç kişiyi yaraladı.