Kentsel dönüşüm faciası. Güngören'de yıkım sırasında 6 katlı bina çöktü

İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı yapılan 6 katlı bina çöktü.

KAYNAK: AA
Kentsel dönüşüm faciası. Güngören'de yıkım sırasında 6 katlı bina çöktü

Çökme sırasında arkasındaki iki apartmanda da hasar oluştu.

Çökme anı kameralara yansıdı

Gençosman Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan 6 katlı binanın yıkım çalışmaları sırasında çökme meydana geldi. Çökme anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Enkaz altında kimsenin olup olmadığı araştırılıyor

Çökme nedeniyle çevredeki binalara da hasar oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasar oluşan binalarda enkaz altında kimsenin olup olmadığı yönünde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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