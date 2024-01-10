Kentsel dönüşüm kira desteği arttı mı? Kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar?

Türkiye genelinde kentsel dönüşüm kapsamına alınan binalarda yaşayan vatandaşlara sunulan kira desteği, yeni düzenlemelerle birlikte artırılıyor. Özellikle İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'deki ev sahipleri, bu avantajlı güncelleme ile kira desteğinden daha yüksek miktarlarda faydalanacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA DESTEĞİ NE KADAR?

İstanbul'da 3 bin 500 lira olan kira desteği, güncellemelerle birlikte 5 bin 500 liraya çıkarılırken; Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'deki vatandaşlar için uygulanan 3 bin lira olan kira yardımı ise artık 4 bin 500 lira olacak.

Diğer illerdeki ev sahipleri de bu avantajlı güncellemeden nasibini alıyor. 2 bin lira ile 2 bin 500 lira arasında değişen kira yardımı tutarı, güncellemelerle birlikte 3 bin 750 lira ila 3 bin liraya yükseltiliyor. Bu destek, kentsel dönüşüm sürecindeki ev sahiplerine daha etkili bir maddi destek sunmayı hedefliyor.

Riskli yapı bölgelerinde 18 ay, riskli ve rezerv yapı alanlarında ise en fazla 48 ay süreyle devam edecek olan kira yardımının yanı sıra, kiracılar ayrıca iki kira bedeli kadar bir kereye mahsus ödeme alma hakkına sahip olacaklar.

Sınırlı ayni hak sahipleri de bu güncellemeden payını alacak. İllerine göre değişen miktarlarda destek alacak olan hak sahipleri, 15 bin lira ile 27 bin 500 lira arasında destekten faydalanacaklar. Yapılan bu güncelleme, kentsel dönüşüm sürecindeki vatandaşlara sağlanan desteklerin daha kapsamlı ve etkili bir hale getirilmesini amaçlıyor.