Kenya Kızılhaçından sel felaketi nedeniyle acil müdahale çağrısı

Kenya Kızılhaç Başkanı Ahmed Idris, yaptığı açıklamada, 15 kişinin ölümüne yol açan sel felaketinde 85 binden fazla insanın yerinden olduğunu belirtti.

Idris, felaket için "acil müdahale" çağrısı yaparak, gıda temini yapılması ve hastalıklara karşı önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Kenya Kızılhaçı, Tana Nehri'ndeki suyun kritik seviyelere ulaşmasından ötürü Garissa, Tana ve Kilifi bölgelerine de "taşkın" uyarısı yaptı.

Kızılhaçın yayınladığı görüntülerde, Elwak bölgesinin tamamen sular altında kaldığı dikkati çekti.

Kenya'nın komşusu Somali'de de sellerden ötürü 29 kişi hayatını kaybetti.

Somali ve Kenya, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alırken, kuraklık ve seller nedeniyle binlerce insan yerinden oluyor.