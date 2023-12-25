Kepçe uçurumdan düştü. 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Kepçe uçurumdan düştü. 1 kişi hayatını kaybetti
Ağrı’da, İl Özel İdaresi’ne bağlı bir kepçe uçurumdan düştü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Bölgede koyunlarını kaybeden bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi’ne bağlı bir kepçe gönderildi.

3 vatandaş ve kepçe operatörünün koyunların bulmak için katıldığı arama çalışmasında kepçenin yaklaşık 60 metre yükseklikte bir uçurumdan düştüğü ihbar edildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri geldi. Kepçe operatörü 3 vatandaşın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Ekipler 1 kişinin cansız bedenine ulaştı.

2 kişinin ise kayıp olduğu ve kepçe operatörünün hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

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