Saç, diş ve tırnak sağlığı için tükettiğimiz ürünlerle vücudumuzdaki keratin oranını yükseltebiliriz. Uzmanlar çeşitli sebzelerde yer alan keratin içerikli besinleri tüketilmesini öneriyor. Peki, keratin içeren besinler neler? Hangi besinler keratin içerir?

Saçlara çok sık fön çekmek, açık renklere boyayıp, saçın doğal yapısında yer alan keratin ve renk veren film tabakalarını aşınmasına neden olmak, saçları sağlıksız bir hale getirir.

Keratin üretimini en çok artıran gıdalar, meyve ve sebzelerdir. İçeriği nedeni ile A vitamini oranı yüksek olan meyve ve sebzeler, keratin yapımında da vücuda önemli ölçüde yardımcı olur.

KERATİN İÇEREN BESİNLER NELER?

Keratin, en çok lahana, soğan, brokoli, pırasa ve sarımsak gibi çeşitli sebzelerde yer alır. Vücudunuzun keratin miktarını yükseltmek için bu gıdaları tüketmeniz gerekir. Aynı zamanda, karaciğer, yoğurt, balık, süt ve keratin içeren diğer besin kaynaklarıdır.

Meyve ve sebzelerin besin içeriğinin en iyi göstergesi ise rengindir. Turuncu renkli olanlar, havuç, mango, patates gibi besinler de keratin üretimine çok yararlı olurlar.

Keratin, aynı zamanda yeşilbiber, ıspanak ve kabakta da yer alır. Demir bakımından zengin olan proteinler, organizmadaki keratin üretimini artırır ve saç ve tırnak sağlığını, cildi iyileştirir. Karaciğer, yağsız etler ve balık vücudumuzun keratin oluşturmasında da en büyük yardımcılarımız arasında yer alır.

Demir, kanda bulunan alyuvarların saç foliküllerine oksijen iletmesine yardımcı olur. Hayvansal proteinin, vücuda çok daha kolay bir şekilde emilmesini ve kanda bulunan demir oranının da yükselmesini sağlar. Demir bakımından oldukça zengin hayvansal olan protein, ördek, hindi, tavuk, yumurta, karides, yağsız sığır eti ve kuzu içerir.

Demir bakımından oldukça zengin protein içeren bitki gıdaları içinde ise, fasulye, bezelye, ıspanak, mercimek, soya fasulyesi bulunur. C vitamini bakımından zengin olan gıdalar ise, brokoli, lahana, Brüksel lahanası, biber, greyfurt, ananas, portakal, çilek ve limondur.