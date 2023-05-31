Keratin nedir? Keratin saç dökülmesini önler mi?

Saç telleri kadar saç derisi sağlığı da çok önemlidir. Saç dökülmesi problemi yaşayan kişiler son zamanlarda keratin uygulamalarına rağbet gösteriyor. Peki, keratin nedir? Keratin saç dökülmesini önler mi?

Keratin nedir? Keratin saç dökülmesini önler mi?

Son zamanlarda saç bakımına dair keratin uygulamasını sık duyuyoruz. Keratin uygulamasının faydası kadar doğru uygulanmadığı taktirde zararı da bulunmaktadır. Peki, keratin nedir? Keratin saç dökülmesini önler mi?

Saç derisi sağlığı çok önemlidir, özelikle kişinin genetiğinde saç kaybı varsa bazı durumlarda saç derisindeki sıkıntılar saç kayıplarını tetikleyebilir. Bu gibi durumlarda kişiler keratin uygulamasına başvurabiliyor. Peki, keratin nedir?

KERATİN NEDİR?

Keratin saç tellerinde, cildinizde ve tırnaklarınızda bulunan ve doğal olarak oluşan bir proteindir. Saçın yapı taşı olarak kabul edilir. Ayrıca sağlıklı bir cilt, sağlıklı saçları korumanın anahtarıdır. Keratin, hücre büyümesini ve protein sentezini teşvik etme gibi hücresel fonksiyonları düzenlediği bilinmektedir.

Keratin, esnek gücünü ve gerilme dayanıklığını artıran saç yapınızda koruyucu bir kaplama oluşturur. Fakat saçınızdaki bu koruyucu kaplama, saç bakımı ve saç şekillendirme ürünlerinin yoğun kullanımı, zararlı UV ışınlarına ve diğer çevresel saldırganlara maruz kalma nedeniyle tükenmektedir.

KERATİN SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLER Mİ?

Keratini azalan saçlar güçsüzleşir, incelir zayıf ve bakımsız görünür. Güçsüzleşen incelen saçlarda da kırılarak dökülmeler görülür. Keratin bakım işlemi kırılarak dökülmeleri durdurur.

Özellikle saçlarını boyatan bayanların mutlaka 3-4 ayda bir keratin bakımı yaptırması gerektiği söylenmektedir.

KERATİN UYGULAMASI ZARARLI MIDIR?

Keratin takviyesi son zamanlarda gündemde olan ve 1-2 ay için saç şekillendirme problemini ortadan kaldıran bir uygulama olmakla beraber bazı dezavantajları da bulunmaktadır.

İlk olarak bu bakımlar formaldehit içerir ve formaldehitler ise bazı ülkelerde kanserojen oldukları gerekçesi ile yasaklanmıştır.

İkincisi ise saç için zararlı uygulamaları “kimyasal ve ısısal uygulamalar” olarak özetleyebiliriz.

Keratin uygulaması da kimyasal bir süreçtir ve bu tip süreçler kütikül tabakasını hasarlandırarak saçlarda kırılmalara ve kopmalara yol açabilir.

Saçın yapısı büyük oranda proteinden (matrix protein) yani keratin diye adlandırdığımız yapıdan oluşur, keratinde aslında amino asittir diyebiliriz. Saçın dış gövdesi birçok sebepten dolayı hasarlanabilir bu nedenle saçımızı korumak için mutlaka saç kremi kullanmalıyız, işlem görmüş saçlar mutlaka durulanmayan saç kremi de kullanmalıdır.

Haftalık olarak da yoğun saç bakım maskeleri kullanarak hem saçın nemini koruyabiliriz hem de elektriklenmesini önleyebiliriz ve ayrıca saçlarımız daha parlak ve sağlıklı görünür. Bu tip uygulamalar yeterli gelmediğinde ise trikolojik uygulamalardan faydalanabiliriz.

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