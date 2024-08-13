Kerem Aktürkoğlu bombası. Fenerbahçe'ye haber gönderdi Ali Koç kararını verdi

Galatasaray’daki geleceği belirsizliğini koruyan Kerem Aktürkoğlu için Avrupa’dan birçok teklif gelirken, yıldız oyuncu hakkında gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig’de yeni sezon başlarken, transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Taraftarın beklentilerini karşılamakta zorlanan Galatasaray, geçen sezonki kadrosunu büyük ölçüde korusa da bazı oyuncuların ayrılık iddiaları gündemde.

Bu isimlerin başında gelen Kerem Aktürkoğlu için Avrupa’dan birçok teklif gelirken, gazeteci Feridun Niğdelioğlu tarafından dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Sansürsüz Futbol YouTube kanalında konuşan Niğdelioğlu, Kerem Aktürkoğlu’nun Galatasaray’a transfer olmadan önce Fenerbahçe’nin de gündeminde olduğunu, ancak o dönemde Galatasaray’a transfer olduğunu belirtti.

Niğdelioğlu, iddiasını daha da ileriye taşıyarak, Galatasaray’da zor günler geçiren Kerem’in Fenerbahçe’ye haber göndererek transfer olmak istediğini öne sürdü.

Niğdelioğlu’na göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise “Böyle bir gündemde, böyle bir bonservis konuşulurken başka bir kulübün oyuncusunu almam” diyerek konuyu kapattı.