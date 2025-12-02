Eski futbolcu ve futbol futbol yorumcusu Evren Turhan, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray, maçı için çarpıcı ifadeler kullandı. Maçın hakemi Yasin Kol'u eleştiren Turhan, Kerem Aktürkoğlu hakkında da gündem olacak sözler sarf etti.

Galatasaray Jhon Duran için harekete geçiyor!Galatasaray Jhon Duran için harekete geçiyor!Spor

Kerem Aktürkoğlu için çok büyük Galatasaray iddiası! - Resim : 2

Jhon Duran attı! Sadettin Saran 'Okan' diye haykırdıJhon Duran attı! Sadettin Saran 'Okan' diye haykırdıSpor

İşte Turhan'ın değerlendirmelerinden öne çıkanlar:

'YASİN KOL GÖREVİNİ YAPTI'

"Okan Buruk çok doğru şeyler söyledi, sakatlık olmadan çıkmak önemliydi. Maçı falan konuşmaya gerek yok. Zaten Yasin Kol’u demiştim, görevini yaptı ve bunu bütün Türkiye’nin önünde yaptı. Skriniar'ın 2 defa atılması lazımdı, gözünün önünde oldu ama es geçti."

'KEREM RÖVANŞ MAÇINA GELMEZ'

"Kerem Aktürkoğlu’nu gördünüz işte. Galatasaray’a karşı oynayamaz, eli ayağı titrer ve öyle de oldu. Sözümün arkasındayım, zaten rövanşa da gelmez, 'Sakatım' der, kart görür gelmez."

Fenerbahçe'nin Galatasaray maçında iptal edilen golünde karar doğru mu? beIN Trio son noktayı koydu!Fenerbahçe'nin Galatasaray maçında iptal edilen golünde karar doğru mu? beIN Trio son noktayı koydu!Spor
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kural hatası var mı? O detay ortaya çıktıFenerbahçe-Galatasaray derbisinde kural hatası var mı? O detay ortaya çıktıSpor
Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi! 'Futbolun adaleti yok'Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi! 'Futbolun adaleti yok'Spor
Semih Şentürk Galatasaray derbisi öncesi ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftarlar ayağa kalktıSemih Şentürk Galatasaray derbisi öncesi ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftarlar ayağa kalktıSpor