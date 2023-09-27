Kerem Aktürkoğlu Kevin De Bruyne gibi yıldızları geride bıraktı. Dikkat çeken istatistik

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 2023 yılında çarpıcı bir istatistiğe imza attı.

Kerem Aktürkoğlu Kevin De Bruyne gibi yıldızları geride bıraktı. Dikkat çeken istatistik

Galatasaray'da forma giyen başarılı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, takımın 1-0 İstanbulspor galibiyeti ile sonuçlanan maçta 1 asist yaparak iyi performansını sürdürdü.

Fanatik'te geçen habere göre; Aktürkoğlu, en önemli 15 ligde forma giyen futbolcular arasında 2023 yılında asist krallığında zirvede bulunuyor.

KEVIN DE BRUYNE'Yİ GERİDE BIRAKTI
19 asistle bu alanda zirvede bulunan Kerem'i, 17 asistle Manchester City'de forma giyen Kevin De Bruyne takip etti.

Listenin üçüncü sırasında 16 asistle Joey Veerman bulunurken 12 gol pası veren Dusan Tadic 10. sırada bulunuyor.

SÜPER LİG'DE DE LİDER
Milli futbolcu, İstanbulspor karşısında Icardi'ye yaptığı asistle birlikte Süper Lig asist krallığında 6 maçta 5 asistle liderliğini sürdürdü.

Kerem, son 2 sezonda 16 asist yapma başarısı gösterirken 10'unda golü atan Arjantinli golcü Icardi oldu.

Ayrıca tecrübeli hücumcu, bu sezon yaptığı 5 asistin 4'ünü de Icardi'ye yaptı.
Öte yandan ilk 6 haftalar baz alındığında 3 gol ve 5 asisitle Kerem Aktürkoğlu'nun en iyi lig başlangıcı oldu.

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