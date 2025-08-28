Kerem Aktürkoğlu Türk futbol tarihine geçti!

Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde Fenerbahçe ağlarını havalandırdı. Milli oyuncu, attığı bu gol ile Türk futbolunda bir ilki başardı.

Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi tek golle geçti. Kanarya'nın Şampiyonlar Ligi hayallerini sonlandıran gol ise Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertlilere gol atarak Türk futbol tarihine geçti.

KEREM AKTÜRKOĞLU BİR İLKİ YAŞADI

Opta verilerine göre; Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde (ön elemeler ve grup aşaması) yabancı bir takımın formasıyla bir Türk takımına gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

Takımının galibiyet golünü atan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 76. dakikada yerini Schjelderup'a bıraktı.

